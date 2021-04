Oscar 2021: Chloé Zhao, ”A Star is Born”

Gala Premiilor Oscar a adus câteva surprize, a confirmat valoarea unui nume de legendă al cinematografiei mondiale (Sir Anthony Hopkins), ca şi eclipsa unui film de la care se aştepta mai mult (Mank), dar, mai presus de toate, a propulsat un nume: Chloé Zhao, deja premiată la Globurile de Aur şi BAFTA:

Cine este noul star al cinema-ului?

Născută Zhào Ting în Beijing în 1982, Chloé Zhao a urmat cursurile colegiului din Brighton (UK), apoi Colegiul Mount Holyoke şi Universitatea New York, potrivit Wikipedia.

A debutat cu filmul ”Songs My Brothers Taught Me” (cronica noastră, aici: https://curierulnational.ro/songs-my-brothers-taught-me-2015-filmul-de-debut-al-regizoarei-chloe-zhao/ ). Apoi, în 2017, The Rider, urmat în 2020 de Nomadland, cu fulminantul său succes. Are în planurile de viitor Eternals, un film american cu supereroi, bazat pe benzile desenate cu acelaşi nume şi produs de Marvel.

Potrivit Dernières Nouvelles d’Alsace, cineasta chineză, care, pentru moment, nu a turnat filme decât în Statele Unite, şi care l-a avut în carieră ca profesor pe Spike Lee, are o relaţie complicată cu ţara sa natală, din cauza unor declaraţii apărute în 2013 într-o revistă, în care ar fi criticat destul de aspru China şi anumite probleme întâlnite acolo.

Marile spaţii din Dakota de Sud care apar în filmul său de debut au servit drept decor şi în drama western The Rider.

Semnificativă pentru atitudinea faţă de acei actori neprofesionişti care apar în Nomadland (strategie folosită cu succes şi în ”Songs My Brothers Taught Me”) este următoarea declaraţie: ”Mulţumiri pentru a ne fi învăţat puterea rezistenţei, a speranţei şi de a ne fi reamintit ce este adevărata bunătate”.

Câteva premii acordate, alături de nominalizări (date preluate de pe Cinemagia):

Cel mai bun film



Nomadland

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Cel mai bun regizor



Chloé Zhao – Nomadland

Thomas Vinterberg – Another Round

David Fincher – Mank

Lee Isaac Chung – Minari

Emerald Fennell – Promising Young Woman

Cel mai bun actor în rol principal



Anthony Hopkins – The Father

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

Riz Ahmed – Sound of Metal

Gary Oldman – Mank

Steven Yeun – Minari

Cea mai bună actriţă în rol principal



Frances McDormand – Nomadland

Viola Davis – Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day – The United States v. Billie Holiday

Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

Carey Mulligan – Promising Young Woman

Cel mai bun scenariu adaptat



The Father

Borat Subsequent Moviefilm

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger