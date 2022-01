Pe ce pune accentul in campaniile de interviuri Euromaster Business Services?

Timpurile s-au schimbat, dupa cum ar spune unii, mai ales atunci cand vine vorba de interviuri si angajari. De exemplu, abilitatile sociale si analitice sunt acum printre cele mai cautate atuuri la un potential angajat. O analiza realizata recent in Statele Unite arata ca in comparatie cu anul 1980, se poate observa o crestere de 94% a numarului de joburi care necesita aceste abilitati (Legaljobs.io).

Tocmai acesta este si unul dintre motivele pentru care lucrurile s-au schimbat extrem de mult si, in ziua de astazi, trebuie sa te prezinti diferit la interviuri. Euromaster este una dintre companiile care confirma noile tendinter, care investeste in formarea acestora in randul angajatilor sai si care le integreaza in evaluarile din cadrul campaniilor de angajare. Mai mult, noii angajati beneficiaza de training-uri si perioade de instruire care au rolul de a facilita integrarea in echipa si in noul mediu de lucru.

Cum ar trebui sa se pregateasca viitorii angajati pentru interviuri? Euromaster crede ca experienta nu este criteriul esential

Experienta relevanta pe o pozitie anteriora inca este un criteriu important in timpul unui interviu, influentand rezultatul acestuia in procent de 77%, conform unui studiu Hipo.ro.

Totusi, experienta nu este totul. Iata cateva statistici (Legaljobs.io) care iti vor spune exact cum ar trebui sa te pregatesti pentru un interviu:

Peste 76% din aplicanti sunt respinsi din cauza lipsei unei adrese de email profesionala;

Aproximativ 50% din candidati sunt respinsi deoarece nu stiu informatii despre compania la care vor sa se angajeze;

Aproximativ 40% din candidati sunt respinsi din cauza unui nivel scazut de incredere in sine sau pentru ca nu zambesc in timpul interviului.

Acestea sunt aspectele generale care trebuie luate in considerare inainte si in timpul unui interviu. Bineinteles, ele se aplica si in cazul unor interviuri Euromaster Business Services – doar ca aceasta companie pune accentul si pe alte lucruri.

Cum ar trebui sa se pregateasca candidatii pentru un job in cadrul EBS?

In cadrul unui interviu pentru ocuparea unui job in echipa Euromaster Business Services, se pune accentul pe modul in care candidatul priveste oportunitatile care ii sunt oferite. Totusi, inainte de acest lucru, angajatorul se asigura de prezenta soft skill-urilor, pe langa hard skills (acestea fiind absolut necesare).

Asadar, unui candidat i se va analiza dorinta de dezvoltare, modul in care acesta lucreaza in echipa si se adapteaza noilor conditii de munca, flexibilitatea si asa mai departe. Euromaster Business Services este una dintre putinele companii care este in cautare de angajati ce vor sa creasca odata cu afacerea.

Cum iti poti creste sansele de angajare?

Este de la sine inteles ca pregatirea este esentiala. Experienta relevanta pentru pozitia discutata, precum si abilitatile de relationare sunt foarte importante. Trebuie sa iti impresionezi cu adevarat angajatorul printr-un mix de soft si hard skills.

In al doilea rand, trebuie mentionat faptul ca aproximativ 70% din candidati nu pot mentine contact vizual cu angajatorul lor – acest lucru nu inspira incredere si va avea un impact negativ asupra modului in care este analizat.

De asemenea, este extrem de important sa faci o impresie buna in primele 7 secunde ale interviului – altfel angajatorul isi va pierde interesul.

In cadrul unei campanii de interviuri Euromaster, tu nu va trebui sa iti faci griji in privinta celorlalti candidati – ci doar in privinta ta. Pentru a-ti oferi un mic ajutor, compania iti pune la dispozitie o atmosfera deschisa, prietenoasa, dar in acelasi timp profesionista si care nu pune niciun fel de presiune asupra ta.