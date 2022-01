Peste 11.000 de controale, în urma cărora au fost aplicate 7.921 de sancțiuni, efectuate de inspectorii de muncă în luna octombrie

Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a desfășurat, în perioada 01.10 – 04.11.2021, acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 10.833.600 lei pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. Au fost depistate 431 persoane care desfășurau muncă nedeclarată, au fost aplicate 6.797 avertismente și au fost dispuse 15.264 măsuri de remediere a neconformităților constatate.

Din cele 431 persoane identificate prestând muncă nedeclarată, 282 nu dețineau contract individual de muncă în formă scrisă, 92 nu aveau contract individual de muncă transmis în Revisal, 6 prestau activitate având contractul de muncă suspendat, iar 51 prestau activitate în afara programului de lucru din contractul de muncă cu timp parțial.

Rezultatele detaliate ale acțiunilor de control în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, desfășurate de inspectorii de muncă în perioada 01.10 – 04.11. 2021, sunt disponibile pe site-ul Inspecției Muncii accesând link-ul: https://www.inspectiamuncii.ro/rezultate-saptamanale-controale-rm-si-ssm

„Suntem în plină campanie națională de informare și conștientizare privind avantajele actuale și în perspectivă ale muncii declarate față de munca nedeclarată și subdeclarată. Am mobilizat toți inspectorii de muncă din domeniul relațiilor de muncă, astfel încât mesajul campaniei să ajungă la cât mai multe persoane, fie că se află sau nu în situațiile pe care le avem în vedere în această campanie, deoarece este foarte important și util ca fiecare salariat să-și cunoască drepturile și să dețină noțiuni de bază din legislația muncii. M-am implicat direct în această campanie de informare, pe care am intitulat-o „Viitorul tău începe azi. Meriți ca munca ta să fie recunoscută”, și am vizitat angajatori reprezentativi, cu număr mare de salariați, din câteva județe, în scopul identificării bunelor practici în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. Pe această cale, mulțumim autorităților centrale și locale care ne sprijină în derularea acestei companii: ANOFM, ANPIS, CNPP, ANAF prin structurile teritoriale și, de asemenea, Consiliilor județene și primăriilor” declară Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat, potrivit unui comunicat de presă.