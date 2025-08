Peste 30 de concerte, spectacole de teatru și evenimente speciale cu artiști importanți ai scenei contemporane vă așteaptă la cea de-a 17-a ediție a Festivalului de Film și Istorii Râșnov (FFIR)

Evenimentul va avea loc între 8 și 24 august 2025

Byron, Nicu Alifantis, Ada Milea, Simion Bogdan-Mihai, Luna Amară, Alexandru Andrieș, The Mono Jacks, Nightlosers, Berti Barbera, Valeria Stoica se numără printre cei peste 60 de artiști care vor face istorie la FFIR 2025.

11 evenimente speciale (spectacole de teatru, discuții și ateliere cu artiștii, proiecții de film, cine-concert ș.a) vor avea loc în spații deosebite din Râșnov și Brașov.

„Ne bucurăm că, de 17 ani, colaborăm cu unii dintre cei mai importanți artiști ai României. De-a lungul timpului, s-a conturat nu doar un parteneriat solid, ci și o relație de prietenie. A devenit o tradiție ca acești artiști să urce pe scena FFIR, în fața unui public care îi așteaptă cu entuziasm. În fiecare an, reușim să construim împreună momente speciale, unice sau în ediție limitată, gândite să creeze o experiență memorabilă”

— Iulia Hermeneanu, coordonator FFIR secțiunea muzică & evenimente speciale

La FFIR 2025, Ada Milea va reinterpreta, într-o formulă nouă, alături de Berti Barbera, spectacolul-concert Amintiri din Copilărie, creat inițial, în 2018, ca producție a Teatrului Tineretului din Piatra Neamț. Miercuri, 20 august, Ada și Berti vor aduce în Cetatea Râșnov un „concert în doi”, de-a lungul căruia vocile și instrumentele vor da viață aventurilor rurale din vremea lui Ion Creangă. E important de subliniat că prima întâlnire a Adei Milea cu publicul FFIR 2025 va avea loc sâmbătă, 9 august, la Cetatea Feldioara, în formulă solo.

Bastionul Țesătorilor din Brașov va găzdui, în premieră, un concert byron. Duminică, 10 august, de la 7 seara, Dan, 6fingers și colegii lor propun cea mai faină versiune de concert unplugged a trupei. În același spațiu cultural brașovean, tinerii artiști de la Amphitrio vă propun, miercuri, 13 august, de la 9 seara, cine-concertul BESTIA, o experiență multi-dimensională pe bază de muzică de film originală, compusă de pianistul Andrei Petrache. Tot la Bastionul brașovean, Nicu Alifantis și colaboratorul său de cursă lungă (citește 30 de ani), chitaristul Răzvan Mirică, vor cânta pe 14 august proiectul Gemini (titlu inspirat de zodia comună celor doi muzicieni).

Interbelic, mon amour – Povestea unui veac de cântece fericite cu Miruna Ionescu, Valentin Albeșteanu și Taraf de oraș este concertul care va deschide seria de muzici de poveste din Râșnov, vineri, 15 august, în Piața Unirii.

Cu un portofoliu live impresionant și o abordare proprie a muzicii rock, cu influențe inclusiv din spectrul metalic și progresiv, Luna Amară e, pe bază de mesaj, sound și atitudine, ză trupa anti-sistem a indie rock-ului mioritic. Ne vom întâlni cu ei, într-o cântare acustică, în Cetatea Râșnov, pe 16 august, seara.

FFIR 2025 și Women in Music Romania aduc în prim-plan vocile feminine din industria muzicală românească: Alina Manole, Ana Coman, Valeria Stoica, Andra Andriucă, ILINCA. Publicul va descoperi în seara de 17 august, în Cetatea Râșnov, sunetul unei generații care nu mai șoptește, ci se face auzită. Tot în prima duminică râșnoveană a FFIR 2025, Ada Morar, la voce și pian, promite o cântare memorabilă care va avea loc la Biserica Evanghelică a orașului, de la 6 seara, într-un eveniment creat împreună cu echipa FFIR Young (echipa de tineri co-organizatori ai festivalului).

Seara de 18 august va aduce un dublu concert în Cetatea Râșnov: Moonlight Breakfast, în premieră la Râșnov, cu un concert din proiectul 60 Days of Summer – în România, și Dimitri’s Bats, trupa care aduce un mix captivant de beat-uri de dans, riff-uri alternative și influențe eclectice, conturate într-un vibe întunecat și hipnotic care te va face să dai din picior fără să-ți dai seama.

Unul dintre marii prieteni ai FFIR, unicul Alexandru Andrieș, va reveni în Cetate marți, 19 august, alături de constanții săi colaboratori, Maria Ioana Mîntulescu, Berti Barbera, Sorin Romanescu și Vlady Săteanu. Etno-bluesul postmodern marcă înregistrată Nightlosers va fi de auzit și dansat în Cetatea cu vedere la Postăvaru, Bucegi și Piatra Craiului joi, 21 august. Lăutarul-culegător de muzici de tradiție Simion Bogdan-Mihai, alături de taraful Lăutarii de Mătase, revine după doar un an la FFIR cu o cântare ce va face să răsune munții. În fine, în ultima seară montană a FFIR, The Mono Jacks vă așteaptă la un show uN+Plugged, Acoustic & Electric, sâmbătă, 23 august.

Seria de evenimente speciale a FFIR 2025 va fi deschisă pe 9 august, în Biserica Evanghelică Codlea, de ICon Arts Jam Session (tineri muzicieni de jazz din Elveția, Irlanda și România) șiva continua pe 16 august cu concertul Jazzy Night at Das Fort Boutique din Râșnov oferit de Soul Serenade. Proiecția specială a filmului Varză, cartofi și alți demoni. După 10 ani, producție 2025, se va întâmpla luni, 18 august, în prezența regizorului Șerban Georgescu, în timp ce Râșnografie interbelică. Povești (aproape) reale din Râșnovul anilor ’30, spectacolul de teatru one-woman-show al tinerei actrițe Cristina Bordeanu va avea loc într-o curte din cartierul Dobrice al Râșnovului marți, 19 august, de la 6 seara. Concertul de muzică de film Conquest Of Paradise al Corului de copii și părinți Waldorf Sophia (orchestrator și dirijor Dragoș-Mihai Cohal, invitat special pianistul Bogdan Ota) de miercuri, 20 august, din Biserica Evanghelică, spectacolul de teatru Share Location: Rezistența Făgăraș, dedicat femeilor care au luptat în mișcarea anti-comunistă din România anilor ’40-’50 ai secolului trecut, sâmbătă 23 august, și concertul de orgă In Memoriam Hans & Erich Bergel, susținut de clujeanul Erich Türk și realizat în parteneriat cu Musica Barcensis duminică, 24 august, întregesc suita de evenimente speciale care vor loc în cadrul celei de-a 17-a ediții a Festivalului de Film și Istorii Râșnov.

FFIR 2025 înseamnă: peste 50 de proiecții de film, 19 dezbateri și prelegeri susținute de peste 60 de invitați, 20 de concerte și 3 reprezentații de teatru susținute de peste 60 de artiști, 11 evenimente speciale și o școală de vară la care vor participa 30 de studenți şi liceeni. Evenimentele FFIR 2025 se vor desfășura la Râșnov (în Grădina Cetății, Cinema Amza Pellea, Biserica Evanghelică, Centrul Schubz, Piața Unirii și în spații private), Brașov (la Bastionul Țesătorilor), Feldioara (în Cetate) și Codlea (în Biserica Evanghelică). Un eveniment care a devenit tradiție în Ţara Bârsei.

Ediția din 2025 a Festivalului se va desfășura în perioada 8 – 10 august la Feldioara, 9 august la Codlea, 10 – 14 august la Brașov și 15 – 24 august la Râșnov.

Biletele pot fi achiziționate de pe https://eventbook.ro/festival/festivalul-de-film-si-istorii-rasnov. Dezbaterile și prelegerile vor fi transmise prin intermediul infrastructurii de live streaming a festivalului. Detalii despre program pe:

