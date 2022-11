Posibilă stare de incompatibilitate la șefia DRDP Iași

Sindicatul Drumarilor ”Elie Radu”, care reunește angajați ai CNAIR, sesizează o posibilă stare de incompatibilitate la șefia Direcției Regionale Drumuri și Poduri Iași și solicită ca Legea nr. 161/2003 să fie respectată. Domnul Laicu Ovidiu Mugurel este director general regional al DRDP Iasi și, în același timp, consilier local în Consiliul Local al Municipiului Iași, în cazul de față existând o posibilă incompatibilitate între cele două funcții.

Legea nr. 161/2003, prin art. 88, consideră ca fiind incompatibile funcția de director la o societate de interes național care are sediul sau deține filiale în unitatea administrativ-teritoriala in care se exercită și funcția de consilier local.

Potrivit art. 88, alin (1), lit. (d) din Legea nr. 161/2003:

”(1)Funcția de consilier local sau consilier județean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități:

…d) funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor la regiile autonome și societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de interes județean ori înființate sau aflate sub autoritatea consiliului județean sau la regiile autonome și societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de interes național care își au sediul sau care dețîn filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu excepția reprezentanților în adunarea generală a acționarilor la societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administrație ale unităților și instituțiilor de învățământ de stat sau confesionale și ale spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sau a altor reprezentanți ai instituțiilor publice din subordinea unităților administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deține participație, în cazul consilierului local, respectiv la regiile autonome și societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de interes local înființate sau aflate sub autoritatea consiliului local, precum și la regiile autonome și societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de interes național care își au sediul sau care dețîn filiale în unitatea administrativ- teritorială respectivă, cu excepția reprezentanților în adunarea generală a acționarilor la societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a membrilor in consiliile de administrație ale unităților și instituțiilor de învățământ de stat sau confesionale și ale spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sau a altor reprezentanți ai instituțiilor publice din subordinea unităților administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deține participație, in cazul consilierului județean”.

Dl. Laicu Ovidiu Mugurel figurează ca si consilier local al Municipiului Iași, această calitate fiind dobândită cu ocazia alegerilor locale din septembrie 2020. În mai 2022 a fost emis mandatul prin care dl. Laicu Ovidiu Mugurel se imputerniceste sa reprezinte interesele CNAIR SA din punct de vedere tehnic, juridic, economic și administrativ în sfera de competență a DRDP Iasi

Astfel, având în vedere că a fost validat mandatul de consilier local al domnului Laicu Ovidiu Mugurel urmare a alegerilor locale din 2020, iar acesta ocupa efectiv functia de director general regional al DRDP Iași din data de 16.05.2022, fiind imputernicit prin mandat sa reprezinte interesele CNAIR SA din punct de vedere tehnic, juridic, economic si administrativ, dar a si incasat venituri aferente acestei functii retroactiv, de la data de 16.12.2019 (perioada suprapunandu-se cu ocuparea functiei de consilier local), a fost generata o posibilă stare de incompatibilitate prin încălcarea dispozițiilor art. 88 al.1 lid. d din Legea nr.161/2003.

Într-o situație similară s-a aflat directorul regional DRDP Cluj, iar raportul de evaluare a ANI a fost validat de Curtea de Apel Cluj.

Sindicatul Drumarilor ”Elie Radu” solicită conducerii CNAIR revizuirea persoanei căruia i s-a acordat mandatul de conducere în teritoriu și respectarea legislației!