Premieră în istoria președinților americani: în pregătire, un proces împotriva lui Donald Trump

„The Washington Post” a informat marți despre progresele înregistrate în ancheta derulată la New York privindu-l pe fostul președinte Donald Trump. Procurorul Cyrus Vance a convocat un grup de jurați care să-i prezinte probele ce au fost deja strânse. Tot acești jurați sunt cei ce vor decide o eventuală punere sub acuzare a fostului președinte. Potrivit ziarului american citat, jurații vor examina elementele asamblate, desfășurându-și activitatea trei zile pe săptămână, timp de șase luni. Reamintim că procurorul Cyrus Vance anchetează de aproximativ doi ani de zile practicile lui Donald Trump încă înainte de a veni la Casa Albă. Fostul președinte este suspectat îndeosebi că a manipulat valoarea proprietăților organizației sale pentru a obține avantaje fiscale și împrumuturi bancare. Suspiciuni de fraudă privesc de asemenea compensațiile oferite responsabililor întreprinderii sale.

Donald Trump a dezmințit întotdeauna orice act ilegal ce-i este atribuit. În prezent, domiciliat în Florida, a dat publicității un comunicat în care acuză că este supus unei anchete cu tentă politică, că este victima celei mai mari „vânători de vrăjitoare” din istoria Statelor Unite. Dacă va fi inculpat, ar fi pentru prima oară în istoria Americii când are loc un astfel de eveniment. Niciun președinte american nu a fost pus vreodată sub acuzare într-o afacere criminală.

