Premiere în weekend și filme difuzate gratuit pe TIFF Unlimited

TIFF Unlimited, platforma de streaming a Festivalului Internațional de Film Transilvania, vine cu o selecție de filme accesibile gratuit și cu propunerea de a transforma serile de weekend în care #StămAcasă, în această complicată perioadă de izolare socială, în evenimente cu premiere de cinema online. Începând din 28-29 martie și pe tot parcursul perioadei de #CaranTIFF, iubitorii de film se pot întâlni virtual, în fiecare weekend, de la orele 17.00 și 21.00, pe unlimited.tiff.ro.

Secvenţă din filmul ”Doubles vies”



Filmele propuse pot fi accesate gratuit pe teritoriul României, doar de la ora anunțată. Ulterior, ele vor fi disponibile doar pentru abonați. Dăm startul sâmbătă, 28 martie, de la ora 21.00 cu Vieți duble/ Doubles vies, o comedie spumoasă despre aventuri amoroase, trădări și complicități cu Guillaume Canet și Juliette Binoche, regizată de celebrul cineast francez Olivier Assayas. Câștigătorii Trofeului Transilvania pentru cel mai bun film la TIFF, Moștenitoarele/ Las Herederas (2018) și Fără cale de-ntors/ Sin Retorno (2011), vor transforma seara de duminică, 29 martie, în una memorabilă, se arată într-un comunicat TIFF.

Totodată, zece filme din portofoliul Fundației de Arte Vizuale (FAV), fondată în 1992 de cunoscutul director de imagine Vivi Drăgan Vasile, sunt disponibile gratuit pe platforma TIFF Unlimited, începând din 27 martie. Filmele pot fi văzute fără abonament, de oriunde din lume, ca răspuns la numeroasele cereri venite din partea românilor aflați în afara granițelor, de a rămâne conectați la cultura din țara lor și de a avea acces la producții valoroase. Confesiuni și imagini inedite cu Regele Mihai în Via Regis, povestea celebrului speolog român Emil Racoviță în Exploratorul, detalii din culisele filmărilor la Nunta de piatră sau Nunta mută pot fi accesate acum de oriunde din lume.

În curând pe TIFF Unlimited: pe lângă retrospective David Lynch și Xavier Dolan, experiențe cinematic-culinare, filme cult și multe alte surprize. Peste 100 de filme sunt disponibile pe unlimited.tiff.ro – Best of TIFF, Best of Cannes, filme italiene premiate, grupaje de comedii sau documentare.

Invitație la premierele TIFF Unlimited

Sâmbătă, 28 martie, 21.00

Vieți duble / Doubles vies, de Olivier Assayas

Cu: Guillaume Canet, Juliette Binoche

O comedie spumoasă despre două cupluri din lumea literară pariziană, față în față cu propriile secrete și aventuri amoroase. „Trădări, adulter, complicități… Pe fondul revoluției digitale, un vodevil ironic filmat de Olivier Assayas ca un thriller”, scrie Télérama. Premiera mondială la Festivalul de la Veneția, 2018.

Duminică, 29 martie, 17.00

Las Herederas/ Moștenitoarele, de Marcelo Martinessi

O captivantă poveste de dragoste între două femei bogate, a căror relație e pusă sub semnul întrebării atunci când una intră la închisoare pentru fraudă, iar cealaltă își găsește o nouă pasiune. „Un debut excelent” – The Guardian

Trofeul Transilvania în 2018, Ursul de Argint pentru cea mai bună actriță (Ana Brun la Berlinale 2018, Propunerea Paraguay la Oscar

Duminică, 29 martie, 21.00

Sin Retorno/ Fără cale de-ntors, de Miguel Cohan

Un băiat este ucis într-un accident de maşină, iar făptaşul fuge de la locul faptei. Tatăl victimei, ajutat de mass-media, nu-și găseşte liniştea până când nu-l aduce în faţa justiţiei. Însă cel pe care îl acuză e nevinovat și trebuie s-o demonstreze. Un thriller intens distins cu Trofeul Transilvania în 2011.

Filme-document, disponibile gratuit

În colecția de zece titluri produse de Fundația de Arte Vizuale se află Via Regis, un veritabil film-document despre Regele Mihai I și a familiei sale, în anii exilului, realizat de Radu Igaszag și Alexandru Solomon. Detalii inedite despre viața unui alt român celebru aduce Exploratorul: Emil Racoviță, pionier în cercetarea biologică antarctică, fondator al unei noi științe, biospeologia, și al primului Institut de speologie din lume de la Cluj. Memoria de piatră, un documentar realizat de Iosif Demian la Roșia Montană, la 40 de ani de la filmările pentru Nunta de piatră, primul documentar al lui Radu Muntean – Lindenfeld 1994 sau making of-ul filmului Nunta mută completează lista de producții care pot fi vizionate de oriunde din lume, gratuit.

The festival must go on. Anytime. Online.

TIFF Unlimited este primul serviciu de streaming (SVoD) lansat de un festival de film din România și singurul produs de acest gen din Europa Centrală și de Est.

TIFF Unlimited este disponibil online și în aplicațiile iOS și Android (mobile, Android TV și Apple TV), cu un catalog de peste 100 de titluri, actualizat constant. Platforma poate fi accesată pe bază de abonament lunar sau anual.

Noii abonați beneficiază de o perioadă extinsă de free trial de 14 zile. Detalii pe unlimited.tiff.ro.

***

Ne puteți urmări pe:

unlimited.tiff.ro | FB: @tiffunlimited | Instagram | YouTube