Premiile Ligii Scriitorilor din România pentru cărți apărute în anul 2025

Liga Scriitorilor din România premiază anual cele mai bune produse editoriale care au văzut lumina tiparului în anul editorial precedent,. Pentru această ediție, au fost luate în considerare doar cărțile și revistele sosite pe adresa noastră pentru jurizare până la data de 5 ianuarie a.c, adică 187 titluri de cărți și 33 de reviste, făcându-se câte trei nominalizări pentru fiecare gen literar și în final au fost stabilite titlurile câștigătoare.

Cărțile și revistele nominalizate au apărut sub siglele unui număr de 19 edituri din 12 de orașe din țară și din străinătate

Având în vedere că aceste cărți au fost scrise în interiorul Literaturii Române, premiile s-au acordat doar pe criteriul valorii, indiferent din ce organizație profesională fac parte autorii.Liga Scriitorilor din România, militând consecvent pentru promovarea spiritului democratic în lumea scriitorilor, a adoptat acest principiu încă de la înființare, în urmă cu 18 ani, prin statut.

Juriul format din scriitorii Iulian Patca,(președinte), Ionuț Țene, Ion Constantinescu, Voichița Pălăcean Vereș, și Gavril Moisa reunit în ședința din 15 ianuarie 2025, a hotărât premierea celor mai bune cărți apărute în anul 2025, astfel;

PREMIILE

1-Premiul Național pentru Opera Omnia

Mihai Ganea, poet, prozator, eseist, critic literar, editor și publicist. din Baia Mare

2-Premiul pentru ”Cartea de poezie” -din 19 nominalizări.

Radu Vida, pentru volumul ”Interludii cu mult albastru ”; Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, autorul este din Cluj-Napoca.

Teofil Mândruțiu, pentru patru volume apărute simultan la editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca

3-Premiul pentru cartea de proză.-roman, din 16 nominalizări.

Adela Sturza, pentru volumul”Cântecul toamnei, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca ”, autoarea este din județul Cluj.

Teodor Meșină, pentru volumul”Căutări, drumul inspirat până la sine ”, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila.Autorul este din

4- Premiul pentru ”Cartea de proză scurtă ”-din 9 nominalizări

Gheorghe I.Gheorghe, pentru volumul ”Schimbarea ”, Editura Izvorul Cuvântului, Buftea.București

5-Premiul pentru”Cartea de satiră și umor- din 15 nominalizări.

Jana Mihai, pentru volumul ” Cioburi dintr-un om simplu”, Editura Pim, Iași.Autoarea este din Galați.

Vasile B. Gădălin, pentru volumul”Izvor de umor, Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca.Autorul este din Cluj-Napoca. ”

6-Premiul pentru ”Cartea de critică, eseu și istorie literară”- din 18 nominalizări.

Doina Drăguț, pentru volumul ”Considerații ”, Editura Sitech, Craiova.Autoarea este din Craiova.

Ion Nălbitoru, pentru volumul”Regatul cărților ”, Editura Franco, Brezoi.Editorul este din Brezoi.

7-Premiul pentru” Cartea de memorialistică și spiritualitate”-din opt nominalizări.

Voichița Elena Toma, pentru volumul ” Zborul dimineților cu rouă,„ Editura CC Marica, Târgu Mureș. Autoarea este din Sighișoara.

7-Premiul pentru ”Cartea monografică și de cultivare a valorilor tradiționale ”- din 9 nominalizări.

Gheorghe Dărăban, pentru patru lucrări despre comuna Deda, județul Mureș,

Editura Vatra Veche, Târgu Mureș.autorul fiind din Deda, jud.Mureș.

9-Premiul pentru ” Cartea de antologie și de cultivare a valorilor literare- din 15 nominalizări.

”Lucia-Elena Locusteanu, pentru volumul ”Omagiu maestrului Virgil Tomuleț ”, cu o prefață de dr.ionuț Țene, Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca.Autoarea este din Cluj-Napoca,

Doina Moricz, pentru volumul ”La Vadul timpului, sclipiri de stele, editura Pim, Iași ”.Autoarea fiind din Germania.

10-Premiul pentru ” Cartea de debut”- din 7 nominalizări.

Mihai Dan bradu, pentru volumul ”Drumul către o altă dimensiune ”, Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca. Autorul fiind student.

11-Premiul pentru ”Cartea de publicistică literară ”- din din 8 nominalizări.

Nicolae Suciu, pentru volumul ”Exerciții de admirație ”, Editura Napoca Star.autorul este din Gherla.

12-Premiul ”Cartea pentru copii ”-din 13 nominalizări.

Ioana Ilieși, pentru volumul ”Vreau să știu ”, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca.Autoarea este din Prundu Bârgăului.

Angela Maria Drăgoi, pentru volumele ”sonete de toamnă-iarnă, Editura Vatra Veche, Târgu Mureș. Autoarea este din jud.Mureș. ”

13-Premiul pentru Cartea-Jurnal de călătorie- din 9 nominalizări.

Angelica Manole, pentru volumul ” Călător prin țara lui Cervantes” Editura Pim, Iași.Autoarea este din Iași.

14-Premiul ”Laudațio” al revistei Agora Literară și al Ligii Scriitorilor din România. Din 7 nominalizări.

Clementina Mireșan, pentru volumul ”povestea Tincuței”, editura Napoca Star, Cluj-Napoca, autoarea este din Apahida, jud.Cluj.

15-Premiul pentru ”Cartea de spiritualitate creștină”- din 15 nominalizări.

Florina Nina Breazu, pentru volumul”Aripi de serafimi, Editura Reîntregirea, Alba iulia. Autoarea este din Alba Iulia ”

Ștefan Popa, pentru seria lucrărilor lirice și estetice pe teme de inspirație creștină.

16 -Premiul ”Meritul literar- din 12 nominalizări ”

Daniela Vasiloschi, pentru seria lucrărilor lirice și eseistice publicate în ultimii ani.

Cristina Serghescu, npentru volumele ”Retușări ” ,”Confluența ” și ”Amurg încătușat în șoapte ” , apărute la Editura Cervantes, București.Autoarea este din Beclean, Bistrița Năsăud.

17-Premiul special al Ligii Scriitorilor din România- din 7 nominalizări.

Vasile Luca, pentru volumele „ Alint de dor”, ”Neliniști umbrite ”, și „Încrustări ”, apărute la Editura Vatra Vache. Autorul este din Târnăveni-Mureș.

18-Premiul pentru publicații literare periodice-din 33 de nominalizări.

Glasul Armadiei, Năsăud, director Ioan Mititean, redactor șef Macedon Tofeni. Din Năsăud.

Freamăt, Baia Mare, director Carmena Băințan, redactor șef Claudiu Gh.Filip.