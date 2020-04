Previziuni FMI: Pandemia actuală riscă să provoace “cele mai grave consecințe economice cunoscute vreodată de la Marea Depresiune”

Într-o îngrijorătoare previziune exprimată de Kristalina Georgieva, director general al Fondului Monetar Internațional, se arată că actuala pandemie de coronavirus, de o amploare înfricoşătoare, ar putea avea “cele mai grave consecințe economice cunoscute de la Marea Depresiune din 1929 până în prezent”. Ea ar putea lovi peste 170 de state din cele 189 membre ale Fondului, efectul cel mai grav fiind “reducerea veniturilor pe cap de locuitor”, în special în rândul lucrătorilor, al persoanelor cu situație economică precară.

Potrivit doamnei Georgieva, economia mondială va cunoaște, în cel mai bun caz, “o relansare parțială” abia în 2021, cu condiția ca pandemia să se estompeze în al doilea semestru al anului 2020 și ca măsurile de izolare luate din cauza pandemiei să poată fi ridicate pentru a se permite reluarea activității economice.

Foto: By Friends of Europe – Flickr: Kristalina Georgieva, European Commissioner for International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15813839