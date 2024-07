Prima anvelopă a fost produsă în fabrica Nokian Tyres din Oradea. Producția la scară comercială va începe în 2025, conform planificării

În data de 1 iulie 2024, compania Nokian Tyres a produs prima anvelopă în noua sa fabrică pe care o construiește în Oradea. Acest moment important pentru evoluția proiectului a fost atins la data anticipată, iar lucrările înaintează conform planificării și bugetului alocat. Producția la scară comercială va începe în prima parte a anului 2025. Construcția fabricii a început în mai 2023.

De anul trecut, compania derulează și o campanie de recrutare pentru formarea echipei locale. În 2023 și 2024 au fost selectați atât candidați pentru zona de producție, cât și pentru roluri administrative și de conducere. Echipa de lansare, formată din 60 de specialiști, coordonează creșterea etapizată a capacității de producție și a beneficiat de un stagiu de formare la fabrica Nokian Tyres din Finlanda, pe parcursul primăverii. În total, fabrica va avea aproximativ 500 de angajați.

“Odată cu prima anvelopă realizată aici, am avut ocazia de a testa capacitatea de producție din noua fabrică și totul decurge conform planului. La rândul lor, membrii echipei au parcurs cu succes stagiul de practică din Finlanda și au acum toate informațiile necesare pentru a putea produce anvelope premium la fel ca în celelalte fabrici ale noastre: fără compromisuri. Datorită implicării fiecăruia dintre ei, putem să sărbătorim astăzi producția primei anvelope în fabrica Nokian Tyres din Oradea”, spune Susanna Tusa, Director General și Vice Președinte al Nokian Tyres Romania Operations.

După ce va deveni operațională, fabrica Nokian Tyres va avea o capacitate anuală de producție de 6 milioane de anvelope, cu potențial de creștere în viitor, iar suprafața totală construită este de aproximativ 100.000 m2. Valoarea investiției se ridică la 650 de milioane de Euro. Anvelopele produse în Oradea vor fi comercializate în principal în Europa centrală, grație localizării strategice, în proximitatea clienților din această regiune.

Prima anvelopă produsă în Oradea este Nokian Tyres Snowproof 2, un simbol al aniversării a 90 de ani de la invenția anvelopelor de iarnă

Prima anvelopă produsă în fabrica Nokian Tyres din Oradea este Snowproof 2, o anvelopă de iarnă fără crampoane special concepută pentru șoferii de autoturisme din Europa Centrală. Prin acest produs premium, compania marchează aniversarea a 90 de ani de la una dintre cele mai importante inovații ale sale – anvelopa de iarnă – precum și deceniile de tradiție în a face călătoriile mai sigure, în întreaga lume.

“Nokian Tyres a inventat anvelopa de iarnă în 1934. Nu puteam sărbători mai frumos aniversarea celor 90 de ani de la acest moment, decât fabricând unul dintre produsele noastre emblematice, în cea mai nouă fabrică a noastră. Scopul nostru este să facem lumea mai sigură reinventând continuu anvelopele și modul în care acestea sunt realizate. Așa am procedat de-a lungul anilor, anvelopă cu anvelopă și așa vom face și în fabrica din Oradea”, adaugă Susanna Tusa.

Prima fabrică de anvelope din lume cu zero emisii de CO 2