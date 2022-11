Prima carte scrisă în limba română (Cazania lui Varlaam) și „Profețiile lui Nostradamus”, scoase la licitație

În 1643 vedea lumina tiparului la Iași prima lucrare în limba română „Carte românească de învățătură”, iar aproape 400 de ani mai târziu, pe 17 noiembrie 2022 este scoasă la licitație pentru prețul de pornire de 5.000 de euro într-un eveniment dedicat cărților și manuscriselor de colecție. „Cazania lui Varlaam”, știută în doar câteva exemplare, o apariție extrem de rară în piața românească de carte, reprezintă un monument-reper de civilizație românească și, deopotrivă, o operă de artă. Ediția princeps a fost editată de mitropolitul Varlaam și tipărită în tipografia domnească de la Mănăstirea „Trei Ierarhi”, în timpul domnitorului Vasile Lupu. Cazania lui Varlaam, capodoperă a culturii românești medievale, reluată în nenumărate ediții încă din epocă, este una dintre cele mai citite cărți din trecutul nostru, iar astăzi este considerată piesă muzeală, de colecție.

100 de ani mai târziu de la apariția primei cărți scrise în limba română, Antim Ivireanul, tipograful și mitropolitul lui Constantin Brâncoveanu, canonizat de Biserica Ortodoxă în 1992, traducea și tipărea două cărți importante pentru cultura și istoria românească. „Noul Testament” de la 1703 are un preț de pornire de 1.000 de euro și reprezintă o piesă extrem de rară, completă și într-o foarte bună stare de conservare. Tot pentru prețul de pornire de 1.000 de euro este scos la licitație și „Ceaslovul românesc” de la 1715, arată un comunicat de presă.

Evenimentul din 17 noiembrie reunește cea mai mare colecție de hrisoave și zapise scoase vreodată la licitație. În 1634, la 20 februarie, în timpul lui Matei Basarab, era emis un hrisov în cancelaria domnitorului Țării Românești, care are, în Licitația de Carte Rară, Hărți Vechi și Manuscrise din Colecții Importante, prețul de pornire de 1.500 de euro. Piesa rară, de colecție, dovedește vânzarea moșiilor din Câinești și Mănăilești, este redactat în limba română, cu alfabet chirilic și slavonă, și conține sigiliul mijlociu al cancelariei. Totodată, pentru prețul de pornire de 1.000 de euro este scos la licitație hrisovul emis în cancelaria lui Constantin Brâncoveanu, domnitorul Țării Românești. Documentul extrem de rar a fost emis în 1703, pe 15 octombrie, și hotărăște, în baza unor cărți și zapise de moștenire, stăpânirea lui Danciul Cioflănescul asupra unor părți de moșie din satele Ruşăteştii, Mihăeştii de Sus și de Jos și Zănoaga.

Licitația oferă colecționarilor accesul la o premieră pe piața românească de carte -„Profețiile (lui Nostradamus)” de Michel de Nostredame. Volumul de colecție este scris în limba franceză, în 1568, la Lyon, iar în licitație are un preț de pornire de doar 300 de euro. Licitația din 17 noiembrie reunește și o impresionantă selecție de hărți rare ce datează din anii 1700 sau hărți de colecție ce prezintă evenimente istorice importante.

Tradiționala Licitație de Carte, organizată de Casa de Licitații A10 by Artmark, oferă bibliofililor accesul la o selecție specială de cărți rare care poartă semnătura olografă a unor scriitori români celebri, precum Emil Cioran – ediția princeps a volumului „Despre neajunsul de a te fi născut”, ce are un preț de pornire de doar 100 de euro, dar și manuscrisul care cuprinde considerații filosofice despre Napoleon cu prețul de pornire de 400 de euro. „Despre gândirea magică”, volum semnat de Lucian Blaga, are un preț de pornire de 150 de euro, iar „Cântăreața cheală”, ce poartă semnătura olografă a celebrului Eugen Ionescu, are un preț de pornire de 200 de euro.

Piesele din cadrul „Licitației de Carte Rară, Hărți Vechi și Manuscrise din Importante Colecții (Dan Nasta, Sașa Pană, George Macovescu, Vania Gherghinescu)” alcătuiesc la Palatul Cesianu-Racoviță un muzeu în miniatură destinat bibliofililor și investitorilor în istorie, dar și tuturor celor care sunt în căutarea unor piese muzeale, de colecție. Cele 219 piese sunt expuse până pe 17 noiembrie și pot fi admirate în regim gratuit de luni până duminică în intervalul 10:00-20:00.