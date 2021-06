Prima clădire de birouri IMMUNE™- Rezilient din lume

Clădirea H3 din West Gate Business District, ocupată integral de Ericsson, a obținut certificarea IMMUNE™- Rezilient, devenind prima clădire din lume care a atins cel mai înalt nivel de certificare IMMUNE Building Standard™, arată un comunicat de presă.

Acordată de Healthy by Design Building Institute (HDBI) din Bruxelles, printr-un evaluator independent, IMMUNE Building Standard™ este o certificare a clădirilor bazată pe dovezi științifice și axată pe furnizarea instrumentelor și strategiei prin care administratorii de clădiri pot monitoriza, comunica și ajusta sănătatea spațiilor interioare, cu un protocol dedicat pentru a acționa eficient în cazul unor evenimente virale, bacteriologice sau toxicologice.

IMMUNE Building Standard™ se bazează pe o investiție practică în Healthy by Design System (HbDS), format dintr-o rețea de dispozitive și tehnologii, echipamente specializate, personal dedicat și facilități noi, care promovează implementarea de reguli operaționale și de sănătate în spațiile interioare ale clădirii unde oamenii interacționează. Healthy by Design System (HbDS) folosește o serie de senzori specializați pentru măsurarea parametrilor mediului interior, cum ar fi aerul, umiditatea, temperatura sau concentrația de CO 2 . Datele despre performanța clădirii sunt colectate în timp real, oferind administratorului clădirii mijloacele necesare pentru a monitoriza și ajusta starea de sănătate a clădirii la un nivel sustenabil de performanță, iar ocupanților care se întorc la birou spațiul și încrederea pentru o experiență sănătoasă.

Obținerea certificării IMMUNE™-Rezilient pentru clădirea H3 din West Gate Business District este rezultatul unui proces de implementare a măsurilor desfășurat pe o perioadă de nouă luni, la inițiativa Genesis Property, dezvoltator de birouri de clasă A și membru al European Property Federation. Ca urmare, 119 din cele 135 de măsuri incluse în IMMUNE™ Assessment Scoring Index au fost implementate cu succes. Investiția totală în certificarea clădirii, care acoperă o suprafață de 15.500 de metri pătrați, s-a ridicat la 375.000 euro, reprezentând 1,4% din valoarea proprietății.

După declararea pandemiei, în spațiile închiriate de birouri au fost aplicate măsuri de bază pentru prevenirea riscurilor pentru sănătate. IMMUNE™ Assessment Scoring Index a fost un instrument esențial pentru evaluarea nivelului de eficiență asigurat de aceste măsuri, cu obiectivul și beneficiul de a crea o clădire sănătoasă atât pentru angajați, cât și pentru vizitatori.

„Misiunea noastră nu mai este să construim ziduri, ci să reconstruim încredere. Atingerea celui mai înalt nivel certificat cu 5 stele al IMMUNE Building Standard™ este expresia angajamentului nostru de a transforma biroul în cel mai bun loc pentru ca oamenii să-și manifeste creativitatea și spiritul de inovație. Avem o pasiune pentru reziliența business-ului și bunăstarea echipei, care a dus la implementarea unui set atât de complex de măsuri de sănătate și siguranță în clădirea H3”, spune Liviu Tudor, fondatorul Genesis Property și președintele European Property Federation.



Intrarea și ieșirea dintr-o clădire IMMUNE™ se face prin intermediul unor sisteme de control dotate cu tehnologie touchless, în timp ce zonele foarte des utilizate, cum ar fi ușile, butoanele lifturilor sau automatele de cafea, sunt mai sigure datorită tehnologiei de autocurățare aplicate pe fiecare suprafață.

În sistemul de ventilație au fost instalate tehnologii de ultimă generație care utilizează un aparat de dezinfecție a aerului cu ioni de peroxid de hidrogen, pentru a menține mediul interior cât mai sănătos posibil. Pe lângă limitarea numărului de persoane din lifturi, au fost instalate sisteme de dezinfecție și de purificare a aerului cu raze UV în casa liftului pentru a asigura transport sigur între etaje. Sistemul UV-C de dezinfecție instalat în centrala de tratare a aerului, precum și sistemul de control al umidității, combinate cu o filtrare suplimentară în sistemul de ventilație, sunt concepute pentru a reduce riscurile pentru sănătate aferente particulelor fine și poluării aerului. În plus, a fost implementat un sistem de purificare a apei de înaltă performanță, utilizând tehnologia de osmoză inversă concepută pentru a elimina majoritatea factorilor de contaminare.

Anumite zone au fost refăcute pentru a include elemente de siguranță de ultimă generație, cum ar fi vopsirea scărilor interioare cu vopsea antimicrobiană, implementarea de tehnologii fără atingere pentru săpun, apă, prosoape de hârtie și controlul iluminatului, precum și colțuri rotunjite pentru o curățare ușoară și unități de dezinfectare a aerului în băi.

Cu IMMUNE™ Digital Twin Display, o oglindă digitală a clădirii, ocupanții pot urmări în orice moment indicatori de creștere a imunității, cum ar fi îmbunătățirea zilnică a calității aerului interior/exterior, a nivelului de dioxid de carbon sau a umidității și alte date relevante despre echipamentele IMMUNE™ din întreaga clădire.

„Când angajații se vor întoarce la locul de muncă, vrem să-i întâmpinăm cu un mediu fizic sănătos în care se simt în siguranță și să încercăm să limităm numărul cazurilor de concediu medical provocate de boli virale precum Covid-19 sau de gripă sezonieră. Credem că este responsabilitatea noastră ca dezvoltatori să creăm o clădire cu performanțe reale pentru sănătate, care să permită o experiență sănătoasă”, a spus Liviu Tudor.

Printre măsurile obligatorii ale standardului implementate și în clădirea H3 se numără și camera de izolare IMMUNE™și spațiul de carantină, care sunt special concepute și gata de utilizare în cazul unei nevoi imediate de a izola orice persoană expusă. Mai mult, depozitul IMMUNE™, care are la bază un sistem logistic rapid și eficient în scenariul unei pandemii, este complet echipat cu materiale de protecție specifice, inclusiv echipamente individuale de protecție.

IMMUNE Building Standard™ este un set coerent de măsuri standardizate și susținute științific, conceput și dezvoltat pentru a evalua și a certifica sănătatea spațiului fizic în mediului construit. Build Green, un evaluator independent autorizat al clădirilor și colaborator la dezvoltarea standardului, evaluează și acordă unei proprietăți una dintre cele trei etichete IMMUNE™: Puternic (3 stele), Solid (4 stele) sau Rezilient (5 stele).