Putin și Xi Jinping întăresc alianța Moscova-Beijing: gaze, comerț și o nouă ordine mondială

Președintele rus Vladimir Putin efectuează prima sa vizită externă din acest an la Beijing, unde se întâlnește cu liderul chinez Xi Jinping, într-un moment tensionat pentru scena geopolitică mondială. Cei doi lideri discută despre extinderea relațiilor economice, o nouă conductă de gaze și redefinirea ordinii internaționale.

Președinții Rusiei și Chinei urmează să participe la o ceremonie oficială de semnare a 21 de documente importante privind cooperarea bilaterală.

Două dintre acestea sunt considerate esențiale:

o declarație privind consolidarea parteneriatului strategic dintre Moscova și Beijing;

o declarație referitoare la construirea unei lumi multipolare și a unui nou tip de relații internaționale.

Conducta de gaze către China, prioritate pentru Kremlin

Una dintre principalele teme de pe agenda discuțiilor este noua conductă care ar putea transporta până la 50 de miliarde de metri cubi de gaze naturale rusești către China.

Pentru Kremlin, proiectul este vital în contextul sancțiunilor occidentale și al pierderii pieței europene.

Xi Jinping: Orientul Mijlociu se află într-un „punct critic”

Liderul chinez a declarat că situația din Orientul Mijlociu traversează o perioadă extrem de delicată și a cerut oprirea ostilităților.

Potrivit agenției Xinhua, Xi Jinping a avertizat că reluarea conflictelor ar fi „inacceptabilă” și a pledat pentru dialog, suveranitate națională și respectarea dreptului internațional.

China, sprijin esențial pentru economia și războiul Rusiei

China a devenit principalul partener economic al Rusiei și cel mai mare cumpărător de petrol rusesc.

Potrivit analiștilor, fără banii și tehnologia chineză, economia rusă ar fi fost grav afectată, iar capacitatea Moscovei de a continua războiul din Ucraina ar fi fost mult diminuată.

Componentele chinezești sunt folosite inclusiv în producția de drone și alte echipamente militare rusești, potrivit BBC.

Putin: Relațiile cu Beijingul au atins un nivel „fără precedent”

În timpul întâlnirii, Vladimir Putin l-a numit pe Xi Jinping „prieten drag” și a folosit o expresie chinezească pentru a sublinia importanța momentului.

Liderul rus a afirmat că relațiile dintre Moscova și Beijing au ajuns la un „nivel fără precedent”, iar schimburile comerciale dintre cele două state au crescut de peste 30 de ori în ultimii 25 de ani.