Raiffeisen Bank a înregistrat un profit net de 397 mil. lei în prima jumătate a acestui an

Activele totale ale băncii au crescut la 54,5 miliarde lei, cu 18%, an la an;

Creditele nete au crescut cu 11% față de jumătatea anului 2020, ajungând la 30,2 miliarde de lei;

Depozitele clienților au ajuns la 44,3 miliarde de lei la 30 iunie 2021, o creștere de 15% comparativ cu T2 2020;

Raiffeisen Bank a înregistrat un profit net de 397 milioane de lei în prima jumătate a anului 2021, cu 42% mai mare față de T2 2020. Este o performanță financiară foarte bună datorată, în principal, nivelului considerabil mai mic al costului riscului – pe fondul disciplinei de rambursare a creditelor, susținută de măsurile luate pentru sprijinirea clienților, atât de banca, cât și de guvern, dar și de îmbunătățirea evoluțiilor macroeconomice și creșterea cererii solvabile de credite în toate segmentele de clienți, în special IMM.

„Suntem mulțumiți de rezultatele noastre din prima jumătate a anului 2021, an în care suntem preocupați să susținem clienții și revenirea economiei românești. Am reușit menținerea profilului de risc al băncii la niveluri sănătoase, prin moratoriile proprii și publice. Împreună cu clienții noștri, putem spune că am depășit cu bine această perioada cu totul neobișnuită. Mai mult, am înregistrat o creștere foarte bună a portofoliului de credite nete al băncii, cu 11%, comparativ cu jumătatea anului 2020. Am crescut pe toate segmentele de clienți cu un vârf de 21% creștere pentru IMM-uri, în mare măsură datorită implicării noastre puternice în programul IMM Invest. De asemenea, creditele pentru persoanele fizice și corporațiile mari și medii au avansat semnificativ, cu 10%, respectiv 8%”, a spus Steven van Groningen, președinte & CEO Raiffeisen Bank.

La 30 iunie 2021, activele totale au ajuns la 54,5 miliarde de lei, o creștere de 18%, an la an, iar veniturile băncii au crescut ușor cu 2%, față de aceeași perioada a anului trecut. În același timp evoluția veniturilor băncii a fost influențată de eforturile noastre constante de a oferi clienților servicii de tranzacționare convenabile că preț și calitate, cum sunt pachetele de cont curent, cu numeroase tranzacții gratuite, dar și migrarea operațiunilor din agenții pe mașini multifuncționale și canale electronice, cu cost mai mic pentru clienți. Cheltuielile operaționale s-au menținut la același nivel din T2 2020, o scădere de 1%.

Criza sanitară a adus un comportament mai prudent, orientat spre amânarea cheltuielilor și spre economisire, astfel încât depozitele clienților au înregistrat o creștere cu 15% la finalul T2 2021, comparativ cu nivelul din 30 iunie 2020, ajungând la 44,3 miliarde de lei.

Finanțarea sustenabilă a companiilor crește într-un ritm susținut

La sfârșitul primei jumătăți a anului 2021, soldul creditelor nete acordate IMM-urilor de Raiffeisen Bank a crescut cu 21% față de T2 2020. Banca oferă soluții de finanțare, atât din surse proprii, cât și prin utilizarea programelor dedicate de garantare, cum este IMM Invest, dar și extensii ale programelor Fondului European de Investiții (FEI). Angajamentul ferm al băncii de a sprijini antreprenoriatul a dus la lansarea celei de-a patra ediții a programului de finanțare a start-upurilor “Factory by Raiffeisen Bank”, completat și cu o componentă educațională. Programul a primit recent recunoașterea Community Index la categoria antreprenoriat, fiind distins cu “gold”. Merită menționat că banca este activă într-un sector de tradiție, cel agricol, iar alături de mai mulți parteneri, Raiffeisen Bank participa la Greenfields Academy, program de educație dedicat fermierilor care își doresc să facă tranziția spre o agricultură durabilă.

În primul semestru din 2021, portofoliul creditelor nete pentru corporații mari și medii a crescut cu 8% față de T2 2020, banca continuându-și strategia de a susține eforturile clienților de adaptare la noile realități economice, dar și preocuparea pentru finanțare sustenabilă. În zona companiilor, banca se concentrează spre finanțarea investițiilor sustenabile, cu componentă de reducere a amprentei de CO2. Împreună cu grupul Raiffeisen Bank Internațional (RBI), Raiffeisen Bank își asumă un rol esențial în procesul de tranziție la o economie verde și urmărește să genereze impact pozitiv, atât prin modul în care operează, cât și prin proiectele pe care alege să le finanțeze.

Raiffeisen Bank a plasat în iunie 2021 cea mai mare emisiune de obligațiuni corporative în lei a unui emitent din România și a două emisiune de obligațiuni verzi a băncii, de 1,2 miliarde lei, după cea din mai 2021, care a atras 400,5 milioane lei. “Prin cele două emisiuni de obligațiuni verzi din piață locală reconfirmăm angajamentul nostru de a mobiliza resursele financiare în scopuri sustenabile și de a integra aspectele mediu, sociale și de guvernanță (ESG) în gestionarea riscurilor, pentru a asigura o decarbonizare progresivă a portofoliului de credite. Fondurile atrase prin aceste emisiuni de obligațiuni vor fi direcționate în proiecte verzi care respectă criteriile de eligibilitate definite în Cadrul pentru Obligațiuni Verzi al băncii și cele mai bune practici internaționale”, a spus Steven van Groningen.

Creditele acordate de banca populației au crescut semnificativ la jumătatea anului 2021. Portofoliul Flexicredit s-a dublat că valoare față de aceeași perioada a anului trecut, în timp ce creditele cu garanție ipotecară pentru persoane fizice au crescut cu 40%. Raiffeisen Bank continuă să fie unul dintre liderii pieței cardurilor de credit din România, cu un portofoliu de peste 550.000 de carduri active.

Criza sanitară accelerează digitalizarea în beneficiul clienţilor

La finalul primului semestru 2021, numărul clienților activi digitali a ajuns la 950.000 (din 2,18 milioane de clienți PF). În acest an, peste 75.000 de clienți în medie, în fiecare luna au început să folosească serviciile digitale oferite de Raiffeisen Bank. În ceea ce privește clienții corporații, peste 99% dintre ei tranzacționează cu banca exclusiv prin canale electronice.

Plățile cu cardurile de credit în prima jumătate a anului 2021 au crescut cu 23%, față de perioada similară din 2020, iar numărul tranzacțiilor e-commerce efectuate de persoane fizice, prin intermediul cardurilor de debit Raiffeisen Bank, a crescut cu 75%, față de prima jumătate a anului trecut. Clienții Raiffeisen Bank pot face plăti cu telefonul cu RaiPay pe Android și Apple Pay pe iOS. De asemenea, este disponibilă și plata prin Garmin Pay, pe ceasurile Garmin. Plățile cu telefonul,ceasul sau orice card Raiffeisen Bank s-au dublat în primele 6 luni din 2021, față de aceeași perioada din 2020.

Raiffeisen Bank a pus la dispoziția clienților săi o nouă funcționalitate a aplicației Smart Mobile -investițiile în fondurile mutuale. Prin intermediul aplicației, direct de pe telefonul mobil, clienții persoane fizice care au semnat un contract de investiții își pot plasa disponibilitățile bănești în oricare din cele 12 fonduri de investiții administrate de Raiffeisen Asset Management. Smart Mobile permite totodată și vizualizarea online a portofoliului de fonduri deținut de client.Raiffeisen Acumulare a fost desemnat de Bursă de Valori București drept cel mai performant fond de pensii private Pilon III în ultimii zece ani. Tot în prima parte a acestui an, banca a organizat o serie de webinarii despre economisire și investiții „Investment Talks”, dedicate clienților săi PF preocupați de aceste subiecte.

Raiffeisen Bank este una dintre băncile universale aflate în top 5 în România și deservește 2,2 milioane de clienți, persoane fizice și juridice. Banca are peste 4.600 de angajați, 300 de agenții în toată țară, 700 de ATM-uri, 400 de mașini multifuncționale (MFM-uri) și o rețea de peste 24.400 de POS-uri. Banca a răspuns nevoilor clientiilor pentru depuneri mari de numerar și a instalat deja 20 de echipamente Smart DropBox. La finalul lunii iunie 2021, peste 60% din cele 300 unitățile Raiffeisen Bank operau cu casierie digitală, pentru că angajații din agenții să poată asigura consiliere pentru educația digitală și deservirea nevoilor clienților noștri.