Record în Craiova. Un proprietar câștigă 566.816 lei pe an din chirii, pe o piață în declin

Piața chiriilor este în scădere. Proprietarii craioveni și-au declarat la Fisc venituri din chirii mai mici în 2021 față de 2020. Suma încasată din chirii scade sub 5% la locuințe. Un proprietar încasează chirii record într-un an, echivalente cu 47 de salarii nete ale unor șefi din middle-management din companii.

Pandemia și-a pus amprenta și asupra veniturilor din chirii. Veniturile declarate din cedarea folosinței bunurilor (din chirii) de către proprietarii de imobile din Dolj sunt mai mici în acest an față de cele înregistrate anul trecut. Cele mai multe proprietăți deținute pe persoană fizică și închiriate sunt în Craiova. De aceea se poate spune că trendul sumelor încasate din chirii poate fi asimilat cu trendul pieței chiriilor din Craiova.

Cifrele în scădere din domeniul veniturilor din chirii pot arata fie că proprietarii și-au declarat voit venituri mai mici în acte, fie că piața chiriilor a suferit un declin considerabil în ultima perioadă. Cea de-a doua variantă este întărită și de specialiștii în imobiliare, și de analiștii financiari.

Concret, piața chiriilor a fost afectată atât pe segmentul rezidențial, cât și pe segmentul comercial. GdS scria lunile trecute că în centrul Craiovei erau foarte multe spații comerciale libere care aveau afișe cu textul “DE ÎNCHIRIAT”. Tarifele de închiriere scăzuseră, față de anii anteriori și tot nu se închiriau prea multe spații comerciasle, din cauza cererii diminuate drastic de pandemie.

Și pe segmentul rezidențial au fost înregistrate scăderi ale cuantumului chiriei percepute chiriașilor

Piața chiriilor din Craiova a scăzut cu 6% într-un singur an, la 51 de milioane de lei

Proprietarii de imobile și-au declarat la Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Dolj, în 2021, venituri din cedarea folosinței bunurilor (chirii) care totalizează 51.828.258 lei. Suma declarată la stat din chirii anul acesta este mai mică decât cea declarată anul trecut cu 2.762.466 lei. Potrivit datelor de la AJFP Dolj, anul trecut, proprietarii de imobile și-au declarat venituri din chirii de 54.590.724 de lei. Din datele oficiale de la ANAF se observă că veniturile din chirii au scăzut în Craiova cu 6%, în ultima perioadă raportată, față de perioada anterioară.

Condițiile restrictive impuse de pandemie au determinat o scădere a cererii pentru închiriere, atât pe segmentul rezidențial, cât și pe segmentul spațiilor comerciale. Specialiștii în imobiliare din Craiova au declarat pentru GdS, anul acesta, că doar cererea pentru segmentul locuințelor de lux s-a menținut.

Cerere care a venit din partea unor persoane din categoria top-management sau din partea unor multinaționale pentru diverși angajați sau specialiști a ținut ridicat nivelul prețurilor la chiriile de lux. În rest, piața normală a chiriilor a înregistrat scăderi. Pe segmentul de locuințe, cei care au închiriat anul acesta au achitat tarife și cu 10-15% mai mici decât anii anteriori.

Inclusiv unele firme care aveau spații comerciale închiriate și-au renegociat chiriile cu proprietarii, obținând reduceri ale chiriei. Pe ansamblu, scăderea a fost de 6%, cumulat pe locuințe și spații, închiriate în trecut şi anul acesta.

Venitul din chirii, sub 5% din valoarea locuinței

După datele furnizate de specialiști în imobiliare și confirmate de analiști financiari la nivel naţional, veniturile din chirii au scăzut și abia dacă acoperă rata inflației. Venitul din chirie al unui proprietar care dă spre închiriere anul acesta o locuință este sub 5%. De exemplu, să presupunem că cineva a achiziţionat în martie 2021 o garsonieră în Craiova într-o zonă medie (din punct de vedere al locației și confortului), la un preț rezonabil de 35.000 de euro.

Persoana a închiriat în mai garsoniera. Inițial, proprietarul ar fi dorit să obțină 5% pe an din valoarea locuinței, ar fi trebuit să încaseze 1.750 de euro pe an. Adică, 145 de euro pe lună. Dar cum piața a fost în declin în acea perioadă, iar cererea redusă, proprietarul a reușit să închirieze doar cu 120 de euro pe lună. Astfel că va încasa într-un an 1.440 de euro din chirie. Suma obținută din închirierea imobilului reprezintă doar 4% din prețul plătit de proprietar pe respectiva garsonieră.

Având în vedere că rata inflației prognozată de BNR pentru finalul acestui an este de aproximativ 4% (+/- elementele de variație), înseamnă că, în termeni reali, persoana care încasează chirie de 4% iese în pierdere.

Cine a închiriat anterior anului 2020 o garsonieră este posibil să încaseze mai mult, pentru că așa erau tarifele pe piața de atunci.

Care este cel mai mare venit din chirie din Craiova: 566.816 lei pe an

În ciuda scăderii cuantumului chiriilor, pe ansamblu, persoanele care au multe proprietăți închiriate câștigă sume colosale, cumulate. GdS a solicitat de la Fiscul doljean date despre valoarea cea mai mare declarată încasată de o persoană din chirii. AJFP Dolj ne-a comunicat că venitul cel mai mare din chirii declarat de o singură persoană este de 566.816 lei pe an. În medie, persoana respectivă câștigă din chirii 47.234 euro pe lună.

Venitul obținut lunar de o singură persoană este similar cu venitul lunar net obținut de 47 de directori sau directori adjuncți (middle-management) din companii medii și mici. Dacă presupunem că salariul net al unui astfel de manager ar fi de 1.000 de euro net pe lună.

De asemenea, numărul cel mai mare de contracte de închiriere pe care le are declarate la ANAF o singură persoană fizică este de 8 contracte, potrivit acelorași date furnizate de AJFP Dolj. Persoana care detine cele 8 proprietăţi închiriate nu este aceeaşi cu persoana care încasează cel mai mare venit din chirii.