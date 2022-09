Record la Sibiu Guitar Meeting: peste 500 de chitariști din 30 de orașe au cântat 18 piese folk-rock

În weekend s-a desfășurat la Muzeul ASTRA și Piața Mică din Sibiu cea mai mare întâlnire a chitariștilor români – Guitar Meeting, ediția a VIII-a, arată un comunicat de presă. În cadrul Concertului Manifest, care a avut loc sâmbătă, 503 chitariști veniți la Sibiu din peste 30 de orașe din România au cântat mai bine de 2 ore, piese folk-rock celebre, în duet cu artiștii Adrian Despot de la Vița de Vie, Mircea Vintilă, Emeric Imre, Ștefan Boldijar de la Semnal M, membrii trupei Antract și alți artiști din Sibiu.

În cele trei zile ale festivalului, peste 7.000 de spectatori s-au bucurat de concerte, activități pentru copii și familie, dar și de relaxare și plimbări prin cel mai mare muzeu în aer liber din Europa, gazda evenimentului.

„Cuvintele sunt de prisos. Sibiu Guitar Meeting este cel mai frumos eveniment de pe pământ!” – Adrian Despot

Cel mai important și spectaculos moment al întregului festival, pentru chitariști, public și artiști deopotrivă, a fost Concertul Manifest desfășurat sâmbătă, 10 septembrie, la scena de pe lac, din Muzeul ASTRA.

Artiștii prezenți în acest an la Sibiu Guitar Meeting au fost impresionați de cea mai mare mișcare culturală de acest gen din țară și au transmis, la rândul lor, mesaje emoționante, “la cald”, publicului din țară, dar și chitariștilor prezenți, în cea mai mare parte copii și tineri. Peste 500 de chitare i-au acompaniat la unison pe Adrian Despot și Cezar Popescu (Vița de Vie), Mircea Vintilă, Paul Radu (Antract), Emeric Imre și Ștefan Boldijar (Semnal M) – și au creat un spectacol care a devenit rapid viral pe social media.

Valoarea evenimentului nu constă însă în numărul record de chitariști prezenți, ci în faptul că fiecare participant s-a pregătit un an întreg pentru acest moment și a reușit să facă față unui concert de peste 2 ore. Toți chitariștii au urmat gratuit programul educațional „Pune Mâna pe Chitară”, dezvoltat de Asociația Culturală Play, prin care au avut la dispoziție tutoriale video pentru fiecare cântec din playlist, realizate de Ilie „Manole” Vlad, dar și un caiet studiu pentru chitară, cu informații de tip manual și tabulaturi ale fiecărei piese. Unii artiști s-au pregătit individual, iar alții în cadrul cercurilor de chitară din toată țara, sub îndrumarea unor instructori dedicați.

3 zile de festival cu un program cultural bogat, în spiritul rock

Dincolo de Concertul Manifest, Sibiu Guitar Meeting a fost un festival amplu, având un program divers care a bucurat atât chitariștii, cât și publicul larg. Anul acesta au urcat pe scenă mai mulți artiști și trupe ca niciodată, pentru a susține concerte live: Vița de Vie, Trooper, Semnal M, Antract, Mircea Vintilă, Emeric Imre & Marius Roje.

Alături de marii artiști, zeci de artiști și trupe tinere din toată țara au fost parte din seria de show-uri Young Revolution: Revolver, Archvile, Generația Folk, Transilvanian Frost, Mark Fülop, Band of Brothers and Sisters, Jenifer Mohebbi, Tudor Miron, Vârfu Omu, One Punch, Azimut, Dollface și The Howlers. Toți acești artiști din noua generație au debutat în cadrul edițiilor anterioare Guitar Meeting și au evoluat odată cu festivalul, astfel că acum au revenit pe scenă cu piese proprii.

Variantele de petrecere a timpului liber în Muzeul ASTRA au fost și ele numeroase, în toate cele 3 zile ale festivalului. Zona Born to Play de la Etno Tehno Parc a fost gândită ca un spațiu dedicat atelierelor și activităților pentru copii și tineri, care să-i țină ocupați și să le exploateze creativitatea. Aici au fost găzduite o serie de ateliere de muzică, îndemânare și creație: Clasa 0 de Chitară la Școala Veche din Ticera pe grupe de vârstă, atelier de testare instrumente, atelier de percuție, ateliere de creație, vânătoare de comori, jocuri ritmice, pictură pe șevalet și ateliere de confecționare de jucării din lemn.

Cel de-al doilea spațiu de activități, Târgul de Țară, a fost dedicat publicului larg, care s-a bucurat de activități creative și de relaxare: Guitar Art Craft, expoziția de chitare recondiționate Guitar After Life, Atelier Flower Sounds, Expoziție cu vânzare handmade, Treasure Hunt organizat de grupul de cercetați Cetatea Roșie Sibiu, dar și zone de relaxare, Food Court, Photobooth, Manufactura de print (printare sacoșe de pânză și tricouri), Creative Wardrobe (pictură pe haine), Book Corner Cărturești și Tatuaje temporare cu jagua.

De asemenea, tinerii artiști au participat sâmbătă la Masterclass-ul Indiero On Tour, un workshop gratuit despre industria muzicală, la care Anca Lupeș, Cosmin Sipoș și Cosmin Ionescu, adevărați profesioniști în domeniu, le-au prezentat informații utile legate de prezență și promovare online.

Mai multe detalii despre festival și ilustrări foto-video ale emoției de la Sibiu Guitar Meeting, puteți vedea pe pagina de Facebook “Pune mâna pe chitară”.

Guitar Meeting este un eveniment organizat de Asociația Culturală Play, care face parte din programul educațional Pune Mâna pe Chitară.