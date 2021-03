Represiuni sângeroase în Birmania. Aung San Suu Kyi, adusă în fața justiției de junta militară

Fosta lideră a Birmaniei, Aung San Suu Kyi, acuzată de multiple infracțiuni de către junta militară instalată la 1 februarie, prin lovitură de stat, la putere, a compărut luni în justiție, după un weekend marcat de represiuni apreciate de corespondenții presei străine drept cele mai sângeroase de la instalarea la putere a militarilor. Cel puțin 44 dintre manifestanții ieșiți duminică în stradă în numeroase orașe ale țării pentru a condamna lovitura militară și noul regim de pură dictatură militară au fost uciși, a informat Asociația pentru ajutorarea deținuților politici (AAPP). Potrivit aceleiași surse, de la 1 februarie până acum, forțele represive au arestat cel puțin 2.000 de persoane, inclusiv pe laureata Premiului Nobel pentru pace 1991 Aung San Suu Kyi, ținută în toată această perioadă într-un loc strict secret.

Surse informate din Rangoon, citate de agențiile internaționale de presă, relatează că împotriva ei au fost montate o serie de dosare conținând acuzații false vizând condamnarea sa la ani de temniță. Sunt deocamdată cunoscute patru capete de acuzare: import ilegal de aparatură talkies-walkies, nerespectarea restricțiilor legate de coronavirus, violarea unei legi privind telecomunicațiile și incitarea la tulburări publice. Junta o acuză de asemenea de corupție, afirmând că a primit drept cadouri 600.000 dolari și 11 kg. aur. Nici la deschiderea procesului, fosta lidera birmană nu a avut permisiunea să-și întâlnească avocatul.

“Crime contra umanității”

După șase săptămâni de manifestații în apărarea democrației, generalii continuă fără răgaz represiunile. De la 1 februarie până în prezent au fost uciși peste 120 manifestanţi, informează AAPP. Asasinate, persecuții, dispariții, torturi au continuat și în weekendul trecut. Consiliul ONU pentru drepturile omului a denunțat comiterea în Birmania a unor “crime contra umanității” la Rangoon, la Hlaing Tharyar și alte localități. În urma acestor înfruntări între armată și manifestanți, junta a decretat legea marțială în numeroase cantoane din zona Rangoon. Orice persoană arestată în aceste cartiere va fi judecată de un tribunal militar și condamnată la cel puțin trei ani muncă forțată. Mulți dintre liderii partidului dnei Aung San Suu Kyi, Liga națională pentru democrație (LND) au fost arestați încă de la lovitura de stat din 1 februarie. Doi dintre ei sunt deja morți. Unii deputați, retrași în clandestinitate, au creat un comitet, de fapt un parlament-fantomă, care a lansat un apel la rezistență în fața dictaturii. Militarii au avertizat comitetul respectiv că membrii săi sunt considerați trădători și sunt pasibili de pedepse de până la 22 ani închisoare.



Foto: By Secretary Clinton Meets with Aung San Suu Kyi (6441347063).jpg: U.S. Department of Statederivative work: César – This file was derived from: Secretary Clinton Meets with Aung San Suu Kyi (6441347063).jpg:, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19292392