România își consolidează poziția în turismul internațional prin participarea la World Travel Market – Londra

– A 44-a prezență a României la World Travel Market

35 de organizații profesionale și agenți economici, inclusiv membri ai Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), au participat la Târgul de turism World Travel Market (WTM), eveniment mondial de amploare pentru profesioniști, ajuns la cea de-a 44-a ediție. Standul României de la Londra, organizat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, a fost un succes. Reprezentanții României au avut oportunitatea de a se întâlni cu operatori din 184 de țări, de pe toate continentele.

Țara noastră a participat cu stand la toate cele 44 de ediții ale WTM.

Londra a fost practic capitala turismului mondial pentru trei zile, în perioada 5-7 noiembrie. Cifrele comunicate cu ocazia acestui eveniment sunt impresionante:

– 1,5 miliarde de sosiri în turismul internațional în acest an, depășind nivelul pre-pandemic.

– Peste 4000 de profesioniști din turism, incluzând agenții, tour-operatori, hoteluri, transportatori și furnizori de tehnologie, și-au expus produsele și soluțiile turistice.

– Peste 40.000 de vizitatori, o creștere de 7% față de anul precedent, care înregistrase deja o creștere de 22% față de 2022.

Se estimează că în cadrul acestui eveniment au fost încheiate contracte de peste 2,4 miliarde de euro, aducând economiei londoneze 200 de milioane de lire sterline într-o săptămână. Participanții au cheltuit 71 de milioane de lire sterline pe cazare, transport și masă, generând venituri indirecte semnificative, conform unui raport Deloitte.

Standul României s-a integrat perfect în peisajul vibrant al halei Europei, iar funcționalitatea acestuia s-a îmbunătățit considerabil. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a intensificat promovarea României ca destinație turistică în Regatul Unit prin participarea la World Travel Market și printr-o campanie outdoor desfășurată pe autobuzele din patru dintre cele mai importatnte orașe. Campania are loc în perioada 4 noiembrie – 4 decembrie pe autobuzele supraetajate din Londra, Manchester, Birmingham și Liverpool și cuprinde 150 de autobuze în Greater London, cu o acoperire estimată de 51,1% din populația Londrei și peste 16 milioane de impresii. Alte 50 de autobuze traversează Centrul Londrei, generând aproximativ 5,6 milioane de vizualizări. În Manchester, Birmingham și Liverpool, campania se derulează pe 50 de autobuze regionale, cu o rată de acoperire de 4,41% la nivel național.

Regatul Unit este una dintre principalele piețe sursă pentru turismul românesc. Conform estimărilor, britanicii vor realiza peste 97 de milioane de călătorii internaționale în acest an, cu cheltuieli de 90,46 miliarde de dolari. Interesul britanicilor pentru România a crescut constant în ultimii ani, cu o creștere spectaculoasă de 280% în 2022 față de 2021 și de 26,5% în 2023. Turiștii britanici sunt atrași de diversitatea peisajelor naturale, turismul cultural și oferta de city-break, precum și de conectivitatea aeriană optimizată.

Potrivit Institutului Național de Statistică, în primele 9 luni ale anului 2024, 101.135 de turiști din Marea Britanie (Regatul Unit) au vizitat România, fiind pe locul 5, între țările emitente de turiști, după Germania, Italia, Israel și SUA.

”Standul României s-a prezentat bine, chiar ceva mai mult decât bine, fiind echilibrat, elegant și aerisit. A fost la nivelul celorlalte standuri din zona europeană. Pazia luminoasă a fost bine semnalizată și foarte vizibilă din mai multe direcții de intrare iar funcționalitatea standului s-a îmbunătățit. Am avut dansuri populare precum și o prezentare de destinație. Față de cum suntem obișnuiți cu serviciile de internet de mare viteză din România, în Londra conexiunea a avut însă de suferit. Filmele de prezentare, aplicațiile mobile și site-urile au fost greu de accesat. Într-o lume digitală, trebuie rezolvat acest handicap. Zeci de mii de vizitatori pe zi au fost gestionați perfect, având la dispoziție semnalizări cu pancarte, sisteme de bariere și de îndrumare prin portavoci, iar personalul a fost extrem de comunicativ, amabil și optimist. De asemenea, există o campanie cu autobuze inscripționate cu logo-ul României, ceea ce reprezintă un pas în plus pentru promovare. Au fost prezenți în stand touroperatori, DMC (Destination Management Companies) și agenții de incoming, alături de OMD-uri din Sibiu, Prahova, Oradea, litoralul românesc sau Maramureș. Așteptăm din partea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) acțiuni de follow-up în urma participărilor la târgurile internaționale de turism – infotripuri și workshopuri cu touroperatori. Pe viitor, România ar trebui să aibă în plus un PR internațional, să fie vizibilă în mass-media și revistele internaționale de profil. Pe de altă parte, România are nevoie de mult mai multe materiale de promovare, online și offline și de un buget multianual mult mai consistent pentru a atrage 10 milioane de turiști străini”, declară Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT).