Rusalii 2026: Oferte pe Riviera Românească de la 47 lei/noapte

Rusaliile și weekendul prelungit de 1 Iunie dau startul vacanțelor de vară. Turiștii aleg în special litoralul, stațiunile montane și destinațiile rurale, iar pe Riviera Românească tarifele pornesc de la 47 lei/persoană/noapte pentru începutul sezonului/

Potrivit datelor furnizate de BIBI Touroperator, unul dintre cei mai importanți specialiști care promovează vacanțe interne, rezervările pentru minivacanța de Rusalii se situează, în prezent, la un nivel ușor inferior comparativ cu perioada Rusaliilor din 2025. Această evoluție e determinată de faptul ca Rusaliile sunt sărbătorite mai devreme în acest an. Totodată, scăderea valorii voucherelor de vacanță și a puterii de cumpărare fac ca decizia de achiziție să fie amânată până în apropierea datei plecării.

Cu toate acestea, operatorii din turism estimează o creștere a cererii în cursul acestei săptămâni. Tendința este susținută de interesul tot mai mare pentru ofertele „last minute” disponibile în sistemele de rezervări ale agențiilor de turism, în special pentru stațiunile de pe Riviera Românească.

Cele mai căutate destinații în minivacanța de Rusalii:

• Litoral: Eforie Nord, Mamaia și Neptun – Olimp

• Balneo: Călimănești-Căciulata, Băile Felix și Băile Herculane.

• Munte: Valea Prahovei, Poiana Brașov și Bucovina.

• Delta Dunării: Sulina, Sfântu Gheorghe și Crișan

• Orașe: Brașov, Cluj – Napoca, și Timișoara

O tendință clară în comportamentul de consum este orientarea către confort și servicii superioare. Peste 65% dintre turiștii români au ales unități de cazare de 4 și 5 stele, preferând hotelurile care oferă un pachet complet de experiențe: de la acces la facilități cu ape termale, zone de wellness și spa, până la programe de divertisment cu muzică live și activități dedicate copiilor. Durata medie a sejurului a rămas constantă la 3 nopți, atât pentru zona de litoral cât și pentru munte.

Minivacanța de Rusalii este momentul ideal pentru o escapadă în țară, oferind turiștilor șansa de a se relaxa înainte de aglomerația de vârf a verii. Pentru a veni în întâmpinarea acestei cereri, touroperatorul a lansat un catalog special dedicat Rusaliilor. Acesta reunește pachete turistice atractive și numeroase oferte de tip „last minute” în principalele stațiuni din România.

„Românii rămân mari iubitori ai minivacanțelor! După Paști și 1 Mai, urmează acum perioada de 1 Iunie, începutul verii calendaristice, care se suprapune și cu minivacanța de Rusalii, iar interesul pentru rezervări este ridicat. Totuși, față de ultimii doi ani, minivacanța de Rusalii cade cu 1-3 săptămâni mai devreme, ceea ce face ca rezervările să fie ceva mai timide anul acesta.

Se resimte în continuare impactul reducerii voucherelor de vacanță la jumătate, dar și scăderea puterii de cumpărare. Toate acestea au schimbat comportamentul turiștilor: Dacă în anii trecuți vacanțele erau cumpărate din timp, prin înscrieri timpurii, acum rezervările sunt făcute mult mai aproape de data plecării.

Operatorii din turism, agențiile și hotelurile încearcă să compenseze aceste dificultăți prin oferte speciale. S-au lansat oferte în care familiile beneficiază de gratuități pentru cei mici, iar unele pachetele turistice sunt completate cu servicii suplimentare. Există și oferte de tip «plătești 3 și stai 4 nopți» sau alte reduceri last minute.

Mulți turiști aleg și zonele de munte sau destinații în zonele de deal și vie din Prahova sau Buzău, unde sunt organizate tabere, festivaluri și activități în aer liber.

În acest moment, gradul de ocupare pentru vacanța care urmează e dificil de estimat, deoarece deciziile de rezervare se iau în ultimele zile și depind atât de prognoza meteo, cât și de resursele financiare disponibile. Pe ultima sută de metri, mulți români apelează inclusiv la carduri de cumpărături cu plata în rate pentru a-și putea achiziționa vacanțele dorite.” declară domnul Adrian Voican, vicepreședinte ANAT și președinte BIBI Group4Travel.

În perioada 29 mai – 1 iunie 2026, Stațiunea Mamaia devine unul dintre cele mai animate puncte de pe litoral, odată cu seria de concerte „Mamma Mia! Showtime”, organizată în Piațeta Cazino. Timp de patru seri, publicul se va bucura de show‑uri live cu artiști îndrăgiți români., într-un program care marchează simbolic debutul vacanțelor estivale. În anul în care Mamaia celebrează 120 de ani inspirați de Mare și Tradiție, evenimentele pun în valoare energia unei destinații aflate într-o continuă reinventare.

„Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Pescărești„ revine între 29–31 mai 2026 la Pavilionul Expozițional, de la intrarea în stațiunea Mamaiatransformând Dobrogea într-un spațiu plin de arome, ritm și tradiții. Timp de trei zile, vizitatorii se bucură de preparate pescărești autentice, spectacole folclorice, momente dedicate comunităților locale, activități pentru copii și demonstrații ale meșteșugarilor populari.

„Sănătate, Brașov!”devine, între 28 mai și 1 iunie, un adevărat festival al mișcării, unde sălile și cluburile sportive din oraș își unesc forțele pentru a transforma spațiul verde într-o scenă plină de energie și un vibe care prinde imediat. Timp de cinci zile, brașovenii dar și turiștii sunt invitați să respire sănătate și bucurie prin evenimente dedicate adulților și celor mici, totul într-o atmosferă relaxată, cu intrare liberă și mult chef de viață.

„Electroruga de Buzad” aduce între 29 și 31 mai, o nouă ediție în care satul bănățean devine spațiul unde tradiția și energia contemporană se întâlnesc și unde: casele de pământ vibrează pe bass. . Trei zile cu muzică electronică, alternative și balkan, Outdoor Cinema, drumeții, biciclete, gastronomie locală, ateliere și camping, o experiență autentică, intensă, care păstrează esența satului și o rescrie în prezent.

„Festivalul Filmului European 2026” sărbătorește 30 de ani de cinema fără margini și aduce la Tulcea, între 30 mai și 1 iunie, o selecție de filme care explorează libertatea creativă în toate formele ei. La Teatrul Jean Bart, publicul poate vedea titluri diverse, un program compact, care vorbește despre un cinema deschis, curajos și fără limite.