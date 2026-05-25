Dronele ucrainene au lovit o staţie de pompare a petrolului din regiunea Vladimir, Rusia

Magda Dragu
Serviciul de securitate ucrainean SBU a declarat că dronele sale au atacat duminică o staţie de pompare a petrolului din regiunea Vladimir, Rusia, precizând că această instalaţie reprezintă un nod important în transportul produselor petroliere spre sud-vest, către Moscova şi zona înconjurătoare, relatează Reuters.

„Aceasta aprovizionează cu combustibil principalele depozite de petrol din jurul Moscovei, precum şi aeroporturile Sheremetyevo, Domodedovo şi Vnukovo”, a precizat SBU într-o declaraţie publicată pe reţelele de socializare. Autoritatea a adăugat că, în urma atacului, s-a înregistrat un incendiu pe o suprafaţă de 800 de metri pătraţi.

Guvernatorul regiunii Vladimir, Alexander Avdeyev, a declarat într-o postare pe reţelele de socializare că incendiul din apropierea oraşului Kameshkovo a fost stins.

Postarea lui Avdeyev, citată de agenţia de ştiri Interfax, se referea doar la faptul că incendiul a izbucnit la o instalaţie de infrastructură şi nu oferea nicio indicaţie că ar fi avut legătură cu industria petrolieră.

