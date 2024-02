S-a lansat cea de-a 8-a ediție a OLX Job Index. Peste 400 de specialiști în resurse umane au aflat trendurile de pe piața muncii

Peste 400 de angajatori, lideri și specialiști în resurse umane s-au reunit, pe 7 februarie 2024, la conferința ReSource by OLX Locuri de Muncă, unde s-a lansat cea de-a 8-a ediție a OLX JOB INDEX, o amplă analiză a climatului socio-economic actual și impactul asupra pieței muncii.

Participanții au împărtășit momente autentice de conexiune, au făcut schimb de experiențe în ceea ce privește atragerea oamenilor potriviți în organizații și au privit, totodată, spre un viitor în care forța de muncă – fie că vorbim de angajații din zona blue și grey collar sau de white collar – va avea nevoie de noi abilități și competențe, adaptate unei realități în care tehnologia și inteligența artificială vor pătrunde tot mai mult în mediul de lucru și în organizații. Totodată, ei au aflat care sunt trendurile din recrutare, care este impactul schimbărilor legislative recente asupra organizațiilor, care este percepția românilor privind piața muncii și oportunitățile existente.

În tot acest context, participanții au fost ghidați de 16 profesioniști locali și internaționali ce au urcat pe scena de la Radisson Blu Hotel din București, unde au dezbătut rezultatele celei de-a 8-a ediții a OLX JOB INDEX, o amplă analiză asupra climatului socio-economic actual. Speakerii ediției din 2024 au privit și înspre provocările și oportunitățile pieței muncii din România, atât din perspectiva angajatorilor, cât și a angajaților, acordând, totodată, atenție necesității ca organizațiile să se implice în formarea următoarelor generații de angajați.

ReSource by OLX Locuri de Muncă a cuprins două sesiuni de prezentări și două paneluri de dezbatere, moderator al evenimentului fiind jurnalista Teodora Tompea.

Cea de-a 8-a ediție a OLX JOB INDEX a fost lansată oficial de Cezar Cârligeanu, Head of Sales, OLX România, Bulgaria și Portugalia, și Vladimir Desliu, Senior Category Manager, OLX Locuri de Muncă, cei doi făcând o trecere prin principalele aspecte ce pot fi regăsite în această analiză realizată în baza datelor colectate de pe platforma OLX Locuri de Muncă.

Menționarea salariului în anunțul de angajare nu mai este un subiect tabu, ci poate face o diferență în ceea ce privește atragerea de candidați, a punctat Cezar, subliniind că în 2023 au fost postate pe platformă peste 570.000 locuri de muncă, cu 12% în scădere față de anul anterior.

„Modificările fiscale, creșterea salariului minim ar putea fi o cauză pentru scăderea de oferte de lucru. Avem și sectoare care au importat forță de muncă din străinătate. Vedem un interes mai scăzut al candidaților pentru munca în străinătate și poate este o oportunitate pentru angajatori să îi targeteze pe cei care doresc să rămână în țară, pe cei care până acum plecau în afara țării pentru 3-4 luni. Pare că acest gap între munca în țară și cea în afară începe să se diminueze”, a explicat el.

O privire asupra salariilor în perioada 2022-2023 indică faptul că zona cu cea mai mare creștere a fost cea de producție și logistică, a punctat, la rândul său, Vladimir Desliu.

„Când vorbim de OLX, vorbim de oamenii potriviți pe care să îi recrutați. 3 milioane de oameni au căutat un job pe OLX, în 2023. Am observat o îmbunătățire a numărului de candidați per anunț, fiind 11 aplicări per anunț, ceea ce indică faptul că media pe țară s-a îmbunătățit”, a adăugat el.

Pornind de la aceste date, Sorina Donisa, CEO, Prohuman APT, a făcut o radiografie a pieței muncii la început de 2024, din punct de vedere a preferințelor candidaților versus perspectiva angajatorilor.

„Prudența și incertitudinea sunt cuvintele cheie ale lui 2024. Este un an al alternanțelor – putem avea momente când avem nevoie să angajăm 50-100 de oameni, însă peste câteva luni să nu mai avem nevoie de ei. Astfel, trebuie să acționăm rapid și să fim pregătiți pentru orice. Însă nu trebuie să ne alarmăm, pentru că piața muncii din România are, în continuare, o capacitate de absorbție”, a explicat ea.

Care sunt noile provocări cu care se confruntă piața muncii din România? Cum răspund oamenii de HR și organizațiile lipsei de deficit de forță de muncă și cum reușim să ne păstrăm angajații motivați și implicați? Acestea au fost câteva dintre întrebările la care Oana Munteanu, Director, People & Organisation, PwC România și Mihai Zânt, Executive Coach, Trainer și Partener Co-fondator, CareerShift.ro și HUMANISTIC, au încercat să găsească răspunsul, în cadrul prezentărilor susținute.

Prima sesiune s-a încheiat cu un panel de dezbatere, care a adus în discuție un subiect cheie: ce își doresc cu adevărat angajatorii? Astfel, Gyöngyi Hunyadi, HR Manager, VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION Alba Iulia, Mihaela Scurtu, HR Director România, LEONI, și Mirela Stere, Human Resources & Internal Communication Executive, Macromex, le-au împărtășit profesioniștilor prezenți din experiența lor privind atragerea și retenția angajaților, găsirea de candidați potriviți în funcție de domeniul de activitate, prin anunțuri de joburi personalizate și adaptate. Au vorbit, de asemenea, despre impactul modificărilor legislative recente și cum se reflectă acestea la nivel de organizații și de departamente de resurse umane.

Cea de-a doua sesiune a conferinței ReSource by OLX Locuri de Muncă a fost deschisă de un invitat special: Andre de Wit, Decan al Academiei de Leadership din Amsterdam. În prezentarea sa, a pus accent pe necesitatea ca liderii să dobândească abilități și competențe noi, pentru a se adapta cât mai ușor la un mediu determinat de volatilitate, nesiguranță, complexitate și ambiguitate (VUCA).

„Oamenii de HR sunt responsabili cu dezvoltarea liderilor din companie. Asistăm la o schimbare de perspectivă, de mentalitate. Frecvent, managerii rămân în urmă comparativ cu evoluția tehnologică. Și, astfel, asistăm la o rezistență a acestora la schimbare. Astfel, începem să ne întrebăm cum va arăta, în mod real, viitorul. Ce urmează pentru companiile noastre? Trebuie să ne pregătim personalul, pentru că vom fi cu toții afectați de impactul tehnologiei. Inteligența artificială este foarte importantă – trebuie să o îmbrățișăm, să experimentăm. Dacă nu începem acum să testăm AI-ul, deja am rămas în urmă”, a spus el.

În continuare, Marius Luican, Director General, Reveal Marketing Research, a vorbit despre necesitatea ca oamenii de Resurse Umane să ajute angajații să depășească această teamă de schimbare, mai ales într-un context în care a crescut semnificativ starea de anxietate în rândul românilor.

Un alt subiect, de mare interes pentru angajatori, a fost abordat de Corina Mîndoiu, Partener, Departamentul Impozit pe Venit și Contribuții Sociale, EY România, care a adus în discuție noutățile din 2024 privind taxele salariale.

Una dintre zonele afectate de aceste schimbări este cea a beneficiilor extrasalariale. În acest context instabil, este important ca angajatorii să fie transparenți cu candidații lor, cât și cu angajații din companie, a punctat Ovidiu Bîrsă, Director Comercial, Edenred România.

Ultima parte a ReSource by OLX Locuri de Muncă a fost dedicată unui panel cu focus pe ce își doresc cu adevărat angajații. Astfel, Beatrice Alexandrescu, Director general, Fundația LEADERS, Andrei Stupu, Consultant educațional, lector, trainer, career coach, Andrew Beehive Consulting, Leonard Rizoiu, Fondator, General Manager, leoHR, au privit nevoile angajaților prin prisma generațiilor, demontând stereotipuri și adresând realitățile cu care oamenii se confruntă. Dincolo de diferențe, toți angajații își doresc ca munca lor să aibă sens, să se simtă văzuți, acceptați, apreciați și să lucreze într-un mediu propice dezvoltării.

ReSource este un eveniment marca OLX Locuri de Muncă.

Ediția 2024 a fost organizată cu sprijinul BusinessMark.