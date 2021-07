S-a lansat trailerul oficial al filmului „Regele Richard: Crescând Campioni”

Trailerul poate fi vizionat aici: https://youtu.be/6xLOxPm93eI

Bazat pe povestea adevărată care va inspira lumea, „ Regele Richard: Crescând Campioni” al Warner Bros. Pictures, urmărește călătoria lui Richard Williams, un tată intransigent, care a contribuit la creșterea a doi dintre cei mai extraordinari talentați sportivi din toate timpurile, care vor ajunge să schimbe sportul de tenis pentru totdeauna. De două ori nominalizatul la Oscar, Will Smith („Ali”, „În căutarea fericirii”, „Băieți răi pentru viață”) joacă rolul lui Richard, sub îndrumarea lui Reinaldo Marcus Green („Monsters and Men”), potrivit unui comunicat de presă.

Urmărind o viziune clară a viitorului lor și folosind metode neconvenționale, Richard are un plan care să le ducă pe Venus și Serena Williams de pe străzile din Compton, California, pe scena globală ca personalități legendare. Filmul profund mișcător arată puterea familiei, perseverența și credința neclintită ca mijloc de a realiza imposibilul și de a influența lumea.

Aunjanue Ellis (“If Beale Street Could Talk,” serialul “Quantico”) joacă rolul mamei fetelor, Oracene „Brandi” Williams, Saniyaa Sidney (“Hidden Figures,” “Fences”) joacă rolul lui Venus Williams, DeAunjanue Ellis (serialul “Godfather of Harlem”) joacă rolul Serena Williams, cu Tony Goldwyn (seria „Divergent”, serialul „Scandalul”) în rolul antrenorului Paul Cohen și Jon Bernthal “The Many Saints of Newark”, „Ford vs Ferrari”) în rolul antrenorului Rick Macci. Distribuția îi mai include și pe Andy Bean („IT Chapter Two”), Kevin Dunn (filmele „Transformers”, „Veep” HBO) și Craig Tate („Greyhound”).

Green a regizat „Regele Richard” după un scenariu scris de Zach Baylin. Producătorii au fost Tim White și Trevor White prin compania lor Star Thrower Entertainment și Will Smith prin compania sa Westbrook. Isha Price, Serena Williams, Venus Williams, James Lassiter, Jada Pinkett Smith, Adam Merims, Lynn Harris, Allan Mandelbaum, Jon Mone și Peter Dodd au fost producătorii executivi.

Echipa creativă din culise include regizorul de fotografie câștigător de Oscar, Robert Elswit („There Will Be Blood”), designerii de producție Wynn Thomas („Da 5 Bloods”, „Hidden Figures”) și William Arnold („The Hate U Give ”), editorul nominalizat la Oscar, Pamela Martin („ The Fighter ”), și de două ori designerul de costume nominalizat la Oscar, Sharen Davis („ Dreamgirls ”,„ Ray ”). Muzica este a compozitorului nominalizat la Oscar Kris Bowers („Space Jam: A New Legacy”, „A Concerto is a Conversation”).

Un film Warner Bros. Pictures, in productia A Star Thrower Entertainment, A Westbrook Production si A Keepin’ It Reel Production, “Regele Richard: Crescând campioni“ va fi lansat în cinematografele din România de Vertical Entertainment pe 17 noiembrie 2021.