Sinovac și Sinopharm sunt vaccinuri sigure și eficace, spune un expert al OMS

Fabricanții chinezi ai vaccinurilor Sinopharm și Sinovac au prezentat date despre vaccinurile lor contra Covid-19 care demonstrează că sunt eficace și sigure, a declarat un expert în vaccinuri de la Organizația Mondială a Sănătății.

“Informațiile oferite de întreprinderile chineze la reuniunea SAGE (Grupul strategic consultativ OMS al experților în vaccinari) de săptămâna trecută arată clar că vaccinurile respective au un nivel de eficacitate compatibil cu exigențele OMS pentru acest vaccin”, a declarat presei președintele SAGE, Alejandro Cravioto. Intreprindeile chineze au toate datele de securitate pentru a demonstra că vaccinurile chineze nu prooaca nici un fel de daune ființelor umane atunci când sunt utilizate, a adugat Cravioto.



Foto: Governo do Estado de São Paulo, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons