Siria: Peste 500.000 de morți recenzați în zece ani de război

O jumătate de milion de victime într-un deceniu de război în Siria – acesta este noul bilanț anunțat marți de Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDH). Așa cum se știe, conflictul a fost declanșat în 2011, cu reprimarea manifestațiilor pro-democrație de către Damasc, implicând apoi mulți actori regionali și mari puteri. Bilanțul actual este o mare dramă: au luat drumul exilului milioane de persoane de pe teritoriul sirian. OSDH, o organizație neguvernamentală cu baza în Marea Britanie, care dispune de o vastă rețea de surse militare și medicale în întreaga Sirie, a evaluat marți morții în Siria, de la începutul războiului, la imensa cifră de 494.438. Rami Abdel Rahmane, directorul Observatorului, a precizat pentru Agenția France Presse, citată de „Le Point”, că aproape jumătate din victime sunt civili, uciși sub tortură în închisorile regimului Assad. Marea majoritate a deceselor au intervenit în perioada 2012-2015. Potrivit unor cifre la zi, furnizate de OSDH, 159.774 victime au fost civili, din care 25.000 au fost copii cu vârste sub 18 ani. Responsabili pentru majoritatea morților sunt atacurile regimului de la Damasc și milițiile aliate. Pierderi omenești are și regimul lui Assad. Și-au pierdut viața peste 168.000 combatanți pro-regim, jumătate dintre aceștia fiind soldați sirieni. Printre aliații Damascului, OSDH menționează 1.707 combatanţi din mișcarea șiită libaneză Hezbollah. Din rândul rebelilor anti-Assad, inclusiv islamiștii, și-au pierdut viața 79.844 combatanți, iar din rândul jihadiştilor Statului islamic circa 68.393. OSDH deține de asemenea informații conform cărora în închisorile guvernamentale și alte centre de detenție ale regimului au murit 57.567 deţinuţi. Alți 47.000 deținuți au decedat sub tortură, dar decesul lor nu a putut fi confirmat.

Assad, reales la conducerea țării aflate în derivă economică

După 2015, grație susținerii din partea Rusiei și a Iranului, regimul de la Damasc a început să înregistreze victorii în plan militar, ajungând să preia controlul asupra a aproape două treimi din teritoriul țării. Propulsat la putere în anul 2000, succedându-i tatălui său care a domnit singur în Siria vreme de 30 de ani, Bashar al-Assad a fost, zice-se, reales președintele țării recent, în luna mai, pentru un al patrulea mandat de șapte ani. Dar în ce țară? În Siria actuală în plin marasm economic, unde 80% din populație trăiește în cea mai neagră sărăcie.