Situație periculoasă la centrala de la Zaporojie: bombardamentele rușilor privează centrala de alimentarea electrică

Informații îngrijorătoare proveneau sâmbătă de la centrala nucleară de la Zaporojie. Agenția internațională a energiei atomice (AIEA) a anunțat că centrala, anexată de Rusia, nu mai este alimentată decât grație unor generatoare diesel. Or, este știut că generatoarele uzinei au, fiecare, carburant suficient doar pentru cel puțin zece zile. Centrala a pierdut ultima sursă de alimentare electrică externă din cauza noilor bombardamente ruse, bazându-se doar pe generatoarele de urgență. Situl, ocupat și apoi anexat de Rusia, își procura electricitatea de care are nevoie pentru răcirea reactorului și pentru alte funcțiuni esențiale de siguranță și securitate nucleară doar grație unor generatoare diesel, a precizat chiar AIEA într-un comunicat. Conexiunea a fost tăiată în cursul nopții de vineri spre sâmbătă,a precizat AIEA, care a spus că deține aceste informații atât de la oficiali ucraineni, cât și din rapoartele echipei AIEA, alcătuită din patru experți, prezenți in această centrală. «Reluarea bombardamentelor care lovesc unică sursă de energie externă a centralei este totalmente iresponsabilă», a reacționat Rafael Grossi, directorul general al AIEA.