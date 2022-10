Volodimir Zelenski anunță că trupele ucrainene au recuperat aproape 2500 km pătrați de sub controlul rușilor

Contraofensiva ucraineană lansată la sfârșitul lunii septembrie a permis forțelor armate ucrainene să recupereze o importantă parte din teritoriul Ucrainei intrat sub ocupația rusă. Numai în ultima săptămână, a anunțat președintele Zelenski în apariția sa video de vineri seară, soldații ucraineni au eliberat 776 km. pătrați în estul țării, plus 29 de localități, șase dintre ele fiind situate în provincia Lugansk. De la declanșarea «operațiunii speciale» ruse, a mai anunțat președintele ucrainean, armata ucraineană a recuperat aproape 2500 km. pătrați. În total, 2434 km. pătrați din teritoriul ocupat de ruși localități au revenit deja sub controlul trupelor ucrainene. În ultimele zile, trupele Kievului au realizat un al doilea salt important în regiunea Harkov, în nord-estul țării, dar și în sud, în apropiere de Herson, oraș aflat încă sub control rus, forțând trupele ruse să se retrag către alte poziții. Kievul, spun surse militare ucrainene, păstrează inițiativa pe mai multe fronturi și cheamă soldații ruși să se predea.