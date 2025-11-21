Starmer sosește în Africa de Sud pentru summitul G20, în absența lui Trump

Sir Keir Starmer a sosit la Johannesburg, Africa de Sud, pentru summitul anual G20, care reunește cele mai mari 20 de economii ale lumii.

Trump a decis să nu participe, invocând acuzații nefondate conform cărora persoanele albe ar fi persecutate în Africa de Sud.

Obiectivele lui Starmer

Criticii îl numesc adesea „niciodată aici Keir” din cauza frecvenței călătoriilor sale internaționale, însă Starmer subliniază rolul prim-ministrului ca ambasador al afacerilor britanice.

Înainte de deschiderea oficială a summitului, Starmer va vizita un depou din Johannesburg pentru a vedea trenurile construite în Derby și va anunța un acord prin care Regatul Unit va furniza consultanță strategică căilor ferate din Africa de Sud, prin organizația Crossrail International.

De asemenea, a semnat un acord similar cu Vietnamul, potrivit BBC.

Strategia economică a Regatului Unit

Downing Street subliniază că Africa oferă „oportunități viitoare de neegalat pentru afacerile britanice”, având în vedere:

Jumătate dintre africani au sub 20 de ani

Peste un sfert din populația lumii va locui în Africa până în 2050

Starmer a declarat: „Mă voi concentra pe acordurile pe care le putem face, pe afacerile pe care le putem face, cu țările noastre partenere și mă voi asigura că munca pe care o facem la nivel internațional are un impact direct asupra țării noastre.”

Și a adăugat: „Dacă vreți să gestionați costul vieții și să le oferiți oamenilor locuri de muncă bune și sigure, investițiile din partea partenerilor și aliaților G20 sunt cu adevărat importante.”

Absența lui Trump

Donald Trump a calificat summitul drept o „rușine totală” și a reiterat afirmația sa că afrikanerii albi sunt persecutați în Africa de Sud. Administrația sa a oferit statut de refugiat afrikanerilor albi, prioritizând acest grup etnic față de altele.

Președintele sud-african Cyril Ramaphosa a declarat că absența SUA este „pierderea lor” și că „politica de boicot nu funcționează”. Niciun partid politic din Africa de Sud nu susține existența unui genocid împotriva afrikanerilor.