Start de Black Friday: Comenzi de 151 milioane lei în primele 30 de minute la eMag

Mai multe produse per client față de anul trecut: 4,3, iar clienții Genius au comandat câte 4,7 produse pe comandă

Secunda de aur: 184 de comenzi față de 181 anul trecut

Mult mai multe produse comandate: în primele 10 de minute s-au comandat 184.000 de produse

Comenzile de Black Friday 2022 au depășit cu 13 milioane de lei recordul anului trecut, iar interesul la 7,21 ora start a fost la cote maxime. Valoarea comenzilor după prima jumătate de oră s-a ridicat la 151 de milioane de lei.

În primele 10 minute de la start, clienții au comandat 184.000 de produse, într-un ritm de 306 produse pe secundă. O mare parte dintre ele se aflau în listele de favorite și vor beneficia de transport gratuit la easybox prin abonamentul Genius. Primele comenzi au plecat deja din centrul logistic al viitorului și vor ajunge chiar astăzi la easybox începând cu ora 17.00.

„Așa cum am anticipat, prima jumătate de oră a ediției Black Friday din acest an confirmă faptul că Black Friday rămâne cel mai bun moment din an pentru a cumpăra tot ce ai nevoie și răspunde nevoii in creștere a oamenilor de a găsi reduceri mari. Varietatea ofertelor și prețurile foarte bune au dus la o creștere cu 13 milioane de lei a valorii comenzilor comparativ cu anul trecut. Diversificarea coșului de cumpărături este primul lucru pe care îl vedem, iar comenzile la puțin timp de la startul evenimentului erau la cote maxime,” a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

În primele 30 de minute, numărul comenzilor a evoluat spectaculos, la 444.000 produse, în creștere cu 56% comparativ cu anul anterior. Clienții eMAG comandă în acest an din mult mai multe categorii, dar și multe produse speciale și experiențe.

Primele produse epuizate din oferta eMAG, aflate și în lista de favorite:

Televizor Televizor Horizon LED 43HL7539U/C, 108 cm, Smart, 4K Ultra HD, Class F, 700 de bucăți, la prețul de 799,99 de lei, reducere 34,95%

Espressor automat De’Longhi Magnifica S ECAM 22.112.B, sistem manual de spumare, râșniță cu 13 setări, 1450 W, 15 bari, 1.8 l, Negru, 600 de bucăți, la 999 lei redus cu 570 de lei

Televizor LG OLED OLED55C11LB, 139 cm, Smart, 4K Ultra HD, 100Hz, Clasa G, 400 bucăți, la 5.375 de lei redus de la 7.999 de lei

Leagăn electric Wunderkid Side, cu conectare la priză, Gri, 800 de bucăți, la 99,99 lei redus de la 499 lei

Tigaie Wok Tefal Simple Cook, Thermo-Signal, înveliș antiaderent din titan, 28 cm, 3.500 de bucăți, 49,99 lei redus de la 129,99 lei

Cele mai multe comenzi la mia de locuitori au fost plasate din Cluj, București, Caraș-Severin, Călărași și Neamț

Cifre cheie din primele 30 de minute ale evenimentului Black Friday 2022

vânzări de 151 milioane de lei în creștere cu 13 milioane de lei

63,7% dintre comenzi au fost plătite cu cardul

Peste 444.000 produse comandate în primele 30 minute, mai mult cu 43% față de anul trecut

94% dintre comenzi plasate de pe dispozitivele mobile

Top produse comandate

Laptopuri, IT, birotică și papetărie: 21.000

TV, Audio-Video, gaming și cărți: 20.000

Electrocasnice mici și mari 35.000

Telefoane, tablete și gadget-uri: 23.000

Jucarii si articole pentru copii: 74.000

Fashion si sport: 13.000

Mobilă și casă: 29.000

Parfumuri, îngrijire personală și cosmetice: 49.000

Băuturi, băcănie și petshop: 103.000

Bricolaj, grădină și auto: 17.000

Produse speciale și experiențe comandate

Volkswagen T-Cross: 22.431 euro

Volvo XC 40 – 53.135 euro

Volkswagen Tigo – 22.583 euro

Casă cuib 3 – Liziera de Lac, situată la 15 minute de metrou Anghel Saligny, S-E București, Frumușani, infrastructura completă, P+1, 4 camere, decomandate, 2 băi, 1 grup sanitar, finisată- preț 146.895 euro, de la 202.300 euro

Apartament 3 camere Elite Residence Măgurele – 78.199 de euro

Vouchere intervenții chirurgicale – operație pentru corectarea dioptriilor

Pachet Fotbal League PSG – Lyon – 2 persoane – peluza cu hotel de 4 stele – 5.269 RON

Stoc epuizat la Studio Phoenicia Holiday resort 4 stele – 5 nopti – 3.500 lei pachetul



În ziua de Black Friday, pentru a le da clienților posibilitatea de a se bucura de oferte fără grija costului de transport, eMAG oferă patru vouchere în valoare de 25 de lei în cele patru aplicații eMAG, Tazz, Fashion Days și Freshful celor care cumpără un abonament Genius între 7 și 13 noiembrie. Astfel costul abonamentului pe un an de zile este zero.

De asemenea clienții au la dispoziție soluții de plată flexibile și pot achita în patru rate prin contul eMAG/My Wallet la ​produsele pe care le achiziționează în ziua de Black Friday pentru un milion de clienți, dar și soluții de finanțare cu până la 40 de rate fără dobândă prin cardurile bancare.