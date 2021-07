Startup-ul românesc Xpert Beauty ajunge la afaceri de 8 milioane de euro

Xpert Beauty, companie de retail care activează în domeniul produselor cosmetice profesionale, fondată în România, a înregistrat o cifră de afaceri de peste 8 milioane euro în 2020, în creștere cu 119% comparativ cu anul anterior, potrivit unui comunicat de presă. Planurile din 2021 vizează menținerea ritmului ascendent și atingerea unei cifre de afaceri cu peste 50% mai mari, extinderea prezenței offline atât la nivel național, cât și internațional, în Ungaria, și continuarea dezvoltării sănătoase pe toate zonele, prin investiții în echipă, sisteme interne pentru eficientizarea proceselor, servicii pentru consumatori, portofoliu de brand-uri și platforma de e-commerce www.xpertbeauty.ro.

Evoluția dinamică a business-ului în 2020 a venit pe fondul continuării strategiei de dezvoltare și ca rezultat al modelului de business omni-channel, bine conturat pentru toate diviziile și cu o abordare unitară a consumatorului. În offline, Xpert Beauty și-a extins lanțul de magazine la nivel național, a deschis prima piață internațională, Bulgaria, în ultimul trimestru al anului, a dezvoltat și diversificat categoriile și brand-urile. O direcție importantă a fost de a continua investițiile consistente în platforma de e-commerce, care și-a arătat valoarea în pandemie. Aceasta a contribuit la menținerea legăturii cu clienții în perioada de două luni când cele 13 magazine fizice au fost închise și a adus un boost în cifra de afaceri și în vizibilitatea brand-ului și în offline.

În ceea ce privește evoluția canalelor de vânzare, toate cele trei linii de business – divizia de e-commerce, divizia de retail și divizia de B2B pentru brand-urile importate – au înregistrat creșteri în vânzări. Toate categoriile de produse au crescut, iar cea mai bună evoluţie a avut-o categoria produselor de îngrijire a pielii, în timp ce categoria produselor cosmetice profesionale de îngrijire a părului a avut cea mai pondere în total business.

Xpert Beauty și-a menținut și crescut echipa cu 50%, investind în training-uri care au contribuit atât la stabilitatea acesteia, cât și la performanțele de business din 2020.

„Într-un an care a venit cu multe necunoscute, simțim că ceea ce a fost diferit la noi și a dus la o evoluție atipică pentru domeniul în care activăm este modelul de business pentru care ne-am pregătit în ultimii ani, cu o abordare unitară și o comunicare integrată online și offline, acela de omni-channel. Am avut doi ani de lucru înainte de 2020 pentru a ne perfecționa activitatea online din punct de vedere tehnologic și de know-how al echipei, intuind că spre aceasta ne îndreptăm ca tendință în anii următori. Ne-a pregătit, astfel, pentru momentul în care cu toții am trecut online și am adoptat trend-ul de do-it-yourself și de achiziționare a produselor profesionale pentru serviciile de înfrumusețare acasă. Chiar dacă a venit cu provocări logistice odată cu mutarea mixului de vânzare în online, putem să spunem că digitalizarea începută din timp a fost pentru noi un diferențiator și un instrument puternic de business. O contribuție vitală a avut-o echipa noastră, resursa cea mai importantă care, prin flexibilitatea și capacitatea sa de a se adapta și de a performa în condiții de lucru la distanță, a fost și mai aproape de clienți pentru a le identifica nevoile, într-un dialog real despre schimbările de consum, pregătindu-ne cu stocuri, varietate de produse, oferte pentru cele mai bune servicii”, declară Răzvan Afenduli, Managing Partner Xpert Beauty.

„Privind spre viitor, vom continua extinderea rețelei, atât în țară, cât și regional, însă vom construi calculat, pas cu pas, fără a accelera nenatural procese de dezvoltare care au nevoie de timp, inclusiv acelea de creștere și integrare a unei echipe care să îmbrățișeze filozofia noastră de lucru care are în centru conceptul de pozitiv-conflict în care poți veni cu idei și soluții fără teama de a intra în conflict cu liderul tău, ceea ce considerăm a fi decisiv pentru dezvoltare”, completează Răzvan Afenduli.

Planurile din 2021 sunt de creștere a cifrei de afaceri cu 50% și de continuare a investițiilor, atât în sistemele interne și în digitalizare, cât și în dezvoltarea prezenței fizice. Compania își propune extinderea prezenței naționale, offline și online, dar și deschiderea unei noi piețe, Ungaria, atât fizic, printr-un concept store la Budapesta, cât și online, prin activarea platformei de e-commerce www.xpertbeauty.hu. Celelalte direcții prioritare includ dezvoltarea echipei, a modelului de „customer care”, extinderea parteneriatelor B2B, dar și mărirea portfofoliului de produse și brand-uri.

„Ne dorim să dezvoltăm continuu business-ul având în centru consumatorul, căruia dorim să îi oferim o experiență de cumpărare în pas cu tendințele din industrie, într-un model integrat online și offline”, adaugă Răzvan Afenduli.