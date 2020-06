Suspans à la Claude Chabrol şi un interviu cu Anamaria Marinca, pe Tiff Unlimited

Prolific și inventiv, iubit de critică, dar și de public, Claude Chabrol este unul dintre maeștrii suspansului în cinema și, cu siguranță, unul dintre cei mai versatili regizori din Noul Val francez. Un Close-up Claude Chabrol pe TIFF Unlimited te invită în lumea imprevizibilă a thrillerelor sale, cu Isabelle Huppert în două roluri remarcabile. Filmele sunt disponibile pentru abonați, începând din 13 iunie, alături de un alt titlu nou, mexicanul The Thin Yellow Line, se arată într-un comunicat TIFF.



La Cérémonie (1995), un clasic al genului, unul dintre cele mai bune filme ale sale, cu două actrițe formidabile, premiate la Veneția: Sandrine Bonnaire și Isabelle Huppert. Un duet bizar – o menajeră analfabetă și o tânără rebelă se împrietenesc și decid să se răzbune pe stăpânii bogați ai casei în care prima dintre ele s-a angajat. Maid is Hired, Danger is Served, titra The New York Times la vremea lansării.



Merci pour le chocolat (2000)

Tot Isabelle Huppert este sarea și piperul acestui crime thriller despre o familie burgheză elvețiană, peste care secretele nespuse se aștern ca un văl sufocant. Soție enigmatică, aparent binevoitoare, ea îi servește în fiecare seară ciocolată fiului ei vitreg.

„A treat, a delicious blend of perversity, playfulness and deadly passion” (Un eveniment aparte, un amestec delicios de perversitate, spirit ludic şi pasiune ucigătoare) – (Variety).

The Thin Yellow Line / La delgada línea amarilla

Regia: Celso R. García

Un film de debut cu alură de western mexican despre cinci bărbați angajați să picteze marcajele pe o șosea de 220 de km, în zonele rurale ale Mexicului. Timp suficient să traseze linii între bine și rău, între râs și disperare, între viață și moarte. Drumul pe care-l desenează împreună le va schimba pentru totdeauna viețile.

( 13 nominalizări la Ariel Awards, Mexic 2016)

Actriţa Anamaria Marinca, în dialog cu Mihnea Măruţă

Actrița Anamaria Marinca, stabilită la Londra, are o carieră internațională solidă și joacă, de ani buni, în filme independente, blockbustere hollywoodiene și seriale TV. Printre proiectele recente se numără The Old Guard, cu Charlize Theron, și serialul Tin Star, cu Tim Roth. Cât de greu este să te menții acolo, în lumea filmului?



O discuție cu Mihnea Măruță despre faimă, modestie, muncă și generozitate.



”Nu poate să te dărâme faptul că cineva nu te-a ales pe tine. Foarte repede îți dai seama că nu ești unic: sunt foarte mulți oameni frumoși și talentați”.

Interviul este disponibil pentru abonaţi pe unlimited.tiff.ro.