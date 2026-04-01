Suspiciuni de integritate afectată în rândul angajaților ANAF

Curierul Național
Foto: ceccar.ro

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță că, în urma unor verificări preliminare și a unor sesizări interne, au fost identificate indicii privind posibile comportamente neconforme și suspiciuni de natură a afecta integritatea unor angajați ai instituției. În acest context, ANAF a demarat o serie de activități de monitorizare și analiză internă, în vederea clarificării situațiilor semnalate. Practic, este vorba despre o aliniere a stocurilor de bunuri confiscate/sechestrate faptic cu situația scriptică (evidențiată în bazele de date), acțiune ce are ca scop transparentizarea acestora pentru valorificarea pe platformă. Ca etapă următoare, în situația în care vor exista diferențe majore și nejustificate vor fi inițiate controale de integritate, în conformitate cu prevederile legale și procedurile interne aplicabile. „Orice comportament neadecvat sau care contravine normelor legale și etice la nivelul ANAF va fi sever sancționat. În situația în care suspiciunile vor fi confirmate, vom dispune toate măsurile necesare, în mod ferm și transparent”, declară Adrian Nica, preşedintele ANAF. ANAF își reafirmă angajamentul pentru respectarea principiilor de integritate, legalitate și profesionalism în exercitarea atribuțiilor sale.

