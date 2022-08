Temutul opozant al Kremlinului Alexei Navalnîi, supus la un regim de exterminare în închisoare

Opozantul Kremlinului și militantul înverșunat împotriva corupției, Alexei Navalnîi, aflat de un an și jumătate în închisoare, a informat luni printr-un mesaj difuzat pe rețele de socializare că a fost plasat într-o celulă disciplinară după ce a încercat să formeze un sindicat al deținuților. De precizat că Navalnîi se află în prezent în colonia penitenciară cu regim foarte strict IK-6, situată la 250 km de Moscova. El a fost plasat la izolare pentru trei zile pe motivul imediat că a încălcat regulamentul din închisoare lăsând descheiat un buton al bluzei de deținut. Direcția închisorii l-a amenințat că noua ”reședință” va deveni permanentă dacă nu își schimbă atitudinea. În mesaj, Navalnîi descrie noua celulă: un fel de cușcă din beton, mobilată cu un scaun, un pat retractabil, o chiuvetă și o groapă la sol. ”În acest moment”, spune el, ”este foarte cald. Noaptea te simți ca un pește culcat pe malul unui râu. În celula mea nu există decât o cană și o carte. Mi se dau o lingură și o farfurie doar când mi se dă de mâncare”. Două camere îl supraveghează permanent. Sunt interzise vizitele și primirea corespondenței. Are dreptul la o oră de plimbare într-o celulă asemănătoare, dar cu vedere spre cer. Are dreptul la hârtie și un stilou zilnic, timp de o oră și 15 minute. ”Stau pe scaunul de fier, în fața mesei din fier și scriu acest mesaj și instrucțiuni pentru deținuți privind drepturile lor la muncă… Până îmi este smulsă hârtia”.

Săptămâna trecută, Alexei Navalnîi, 46 ani, a anunțat crearea unui sindicat în închisoarea sa din orașul Vladimir, la 25,0 km est de Moscova, unde lucrează într-un atelier de croitorie. Spune că a obținut o primă victorie, înlocuirea taburetelor deținuților din atelierul respectiv cu scaune.

Reamintim că, în luna martie, Navalnîi a fost condamnat la 9 ani de închisoare în regim ”sever” sub acuzația de deturnare de fonduri, acuzație pe care el o califică ”fictivă”. A fost arestat în ianuarie 2021, la întoarcerea în Rusia după îngrijirile primite în Germania în urma otrăvirii sale, pusă la cale de Kremlin.