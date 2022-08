Spune cu cine te aliezi… Rusia și Coreea de Nord își vor extinde relațiile bilaterale

Relațiile bilaterale între Coreea de Nord și Rusia trebuie să se dezvolte – afirmă Vladimir Putin și Kim Jong-un într-un schimb de scrisori date publicității în presa de stat nord-coreeană de luni, 15 august. Comentatori ai presei internaționale interpretează acest schimb de scrisori drept o confirmare a apropierii dintre cele două state, ce vine alături de sprijinul expres declarat recent de Coreea de Nord față de agresiunea rusă contra Ucrainei. Cuvintele lui Vladimir Putin dau asigurări regimului de la Pyongyang că va beneficia de sprijinul diplomatic al Moscovei: Cele două țări ale noastre ”vor continua prin eforturi comune să-și dezvolte relațiile bilaterale”, scrie liderul de la Kremlin în mesajul către omologul său nord-coreean. La rândul său, Kim Jong-un a răspuns insistând asupra ”necesității de a face front comun în fața forțelor ostile”. Astfel de declarații, comentează RFI, se înscriu într-un context de apropiere clară între cele două țări după declanșarea războiului din Ucraina. Coreea de Nord și-a afișat deschis sprijinul față de Moscova, recunoscând în luna iulie republicile separatiste pro-ruse Donețk și Lugansk. Coreea de Nord are de asemenea în plan trimiterea de muncitori proprii in Donbas pentru a participa la refacerea regiunii. Nimeni nu poate crede că un astfel de sprijin este dezinteresat. De la începutul războiului respectiv, Moscova și Beijingul opun veto-ul lor in Consiliul de Securitate al ONU la propunerile americane de instituire a unor sancțiuni contra regimului lui Kim Jong-un. Este un blocaj care permite Coreei de Nord să continue dezvoltarea arsenalului său nuclear fără riscul de a face obiectul unor noi sancțiuni care ar agrava situația sa economică deja foarte îngrijorătoare.