Tot mai mulți români își construiesc case în regie proprie. Soluția le asigură costuri cu până la 40% mai mici

După anii de boom imobiliar, în care achizițiile de locuințe „la cheie” au reprezentat cea mai comodă alegere, tot mai mulți români apelează la construcția în regie proprie. Soluția adoptată este un răspuns firesc la inflație, creșterile prețurilor la materiale, blocajele din zona publică și lipsa acută de încredere în „sistemul” intermediarilor. Prin această alegere, costurile de construcție pot fi mai mici cu până la 40%, susțin specialiștii de la Vindem-Ieftin.ro, potrivit unui comunicat de presă.

„Asistăm, practic, la o reluare a situației din 2008. După criza imobiliară, românii nu au încetat să construiască, dar s-au implicat personal, au renunțat la dezvoltatori și au ales să-și gestioneze singuri construcția, de la fundație la acoperiș. Același fenomen se întâmplă și acum, în 2025”, afirmă Cosmin Răileanu, fondatorul Vindem-Ieftin.ro și inițiatorul rețelei Depozit Virtual.

Potrivit acestuia, în prezent are loc o reconfigurare clară a comportamentului beneficiarilor. Și asta deoarece piața construcțiilor din România este în continuare profund comisionată. Fiecare verigă din lanț – dezvoltator, distribuitor, furnizor local, meșter sau „specialist de recomandări” – adaugă un procent care, în final, se regăsește în prețul plătit de client. O contribuție importantă în acest sens o au și comisioanele mascate, aplicate la fiecare etapă, sub forma unui „cost de recomandare”, „bonus” sau „consultanță”.

Costul unei case în regie proprie

„Cu cât omul se implică mai mult, cu atât procentul de economisire crește. Când îți alegi singur echipa, când negociezi direct și când știi ce materiale cumperi și de unde, diferențele sunt enorme. Noi vedem economii de zeci de mii de euro obținute doar pentru că beneficiarul a luat deciziile potrivite”, spune Cosmin Răileanu.

Din datele colectate de echipa Vindem-Ieftin.ro de la clienți din toată țara, costul mediu de construire a unei case în regie proprie, în stadiul „la roșu”, variază în 2025 între 350 și 450 euro/mp, în funcție de zonă, materialele alese și nivelul de implicare al beneficiarului.

Pentru o locuință de 100-150 mp, aceasta înseamnă un buget estimativ cuprins între 35.000 și 65.000 de euro. Prin comparație, aceeași casă construită de un dezvoltator sau antreprenor general poate ajunge să coste cu 30-40% mai mult, din cauza comisioanelor, costurilor fixe și a marjelor impuse în fiecare etapă a lanțului de execuție și aprovizionare.



Cum au evoluat prețurile materialelor de construcții

În ultimele 12 luni, conform analizei realizate de Vindem-Ieftin.ro, s-au înregistrat scumpiri constante la mai multe categorii esențiale de materiale:

Cărămidă: +17%

Fier beton: +10-15%

Panouri sandwich: +10%

Polistiren și vată minerală: +5-8%

Ciment: +3-5%

OSB: două valuri de creștere în primul trimestru

„Scumpirile reprezintă o tendință generalizată, care afectează întregul lanț de aprovizionare. Chiar și în regie proprie, dacă materialele nu sunt alese cu atenție și nu sunt comandate la momentul potrivit, costul total al construcției poate scăpa de sub control”, explică fondatorul Vindem-Ieftin.ro.



Reorganizare pe piața construcțiilor

Pe de altă parte, pe fondul reducerii investițiilor publice, multe companii de construcții care lucrau exclusiv în proiecte de stat încep să-și reorienteze forța de muncă și capacitățile tehnice către proiecte rezidențiale private. Ceea ce oferă o oportunitate importantă pentru cei care optează pentru lucrările în regie proprie.

„Vor fi tot mai mulți constructori care vor lucra cu beneficiari privați. Până acum nu exista această ofertă, iar oamenii cumpărau «gata construit» pentru că nu aveau altă opțiune. Acum însă, constructorii vin spre clientul final, iar regia proprie devine din ce în ce mai accesibilă”, precizează Cosmin Răileanu.



Accesul direct la fabrici, diferența care contează

Una dintre cele mai mari surse de economisire rămâne achiziția directă de materiale de la producători. Prin această metodă sunt eliminate comisioanele și adaosurile din depozite și lanțurile de retail.

„Oamenii care merg direct la fabrică primesc, de cele mai multe ori, lista de prețuri standard. Dar noi, prin Depozit Virtual, negociem centralizat la nivel național și obținem prețuri mult mai bune. Asta înseamnă că același produs poate costa cu 15-25% mai puțin. Iar dacă discutăm despre un proiect de 50.000-60.000 de euro, acest procent contează enorm”, menționează specialistul.



Un nou model de mentalitate în construcții

Cosmin Răileanu consideră că, în 2025, românii nu mai acceptă să fie „doar clienți”. Vor să fie parte activă în construcția propriei case. Contextul economic actual, marcat de o piață comisionată la maximum, accelerează această transformare.

Astfel, tot mai mulți beneficiari încep să aleagă controlul, transparența și eficiența. Iar casa construită în regie proprie nu mai este doar un proiect, ci o declarație concretă de independență financiară.

