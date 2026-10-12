Trump vrea să-și lase numele pe un ocean. Președintele SUA ia în calcul redenumirea Atlanticului sau a Pacificului

Donald Trump a lansat ideea ca Oceanul Atlantic sau Oceanul Pacific să primească o denumire asociată cu numele său ori cu Statele Unite. Propunerea a fost făcută în timpul unui miting desfășurat sâmbătă, 10 octombrie, în Clarksville, Tennessee, potrivit presei americane.

„Trump Ocean” sau „Oceanul Americanilor”

Președintele american a avansat două variante de denumire: „Trump Ocean” și „Oceanul Americanilor”, făcând referire la deciziile anterioare ale administrației sale privind schimbarea unor nume geografice.

În discursul susținut în Tennessee, Trump a amintit că administrația sa a introdus în documentele oficiale americane denumirea „Golful Americii” pentru Golful Mexic și a sugerat că un ocean ar putea fi următorul pe listă.

O eventuală schimbare nu ar fi recunoscută automat la nivel internațional

Deocamdată, declarația reprezintă o propunere făcută în cadrul unui discurs public, nu o decizie oficială de redenumire a Oceanului Atlantic sau a Oceanului Pacific.

O eventuală schimbare ar ridica întrebări privind recunoașterea internațională a noii denumiri. Administrația SUA poate stabili numele utilizate de instituțiile federale americane, însă nu poate obliga alte state să adopte aceeași denumire.

Astfel, chiar dacă Washingtonul ar decide să folosească oficial un nume nou, acesta nu ar deveni automat denumirea acceptată la nivel mondial.