Extern

Trump vrea să-și lase numele pe un ocean. Președintele SUA ia în calcul redenumirea Atlanticului sau a Pacificului

Magda Dragu
Autor
Magda Dragu

Donald Trump a lansat ideea ca Oceanul Atlantic sau Oceanul Pacific să primească o denumire asociată cu numele său ori cu Statele Unite. Propunerea a fost făcută în timpul unui miting desfășurat sâmbătă, 10 octombrie, în Clarksville, Tennessee, potrivit presei americane.

„Trump Ocean” sau „Oceanul Americanilor”

Președintele american a avansat două variante de denumire: „Trump Ocean” și „Oceanul Americanilor”, făcând referire la deciziile anterioare ale administrației sale privind schimbarea unor nume geografice.

În discursul susținut în Tennessee, Trump a amintit că administrația sa a introdus în documentele oficiale americane denumirea „Golful Americii” pentru Golful Mexic și a sugerat că un ocean ar putea fi următorul pe listă.

O eventuală schimbare nu ar fi recunoscută automat la nivel internațional

Deocamdată, declarația reprezintă o propunere făcută în cadrul unui discurs public, nu o decizie oficială de redenumire a Oceanului Atlantic sau a Oceanului Pacific.

O eventuală schimbare ar ridica întrebări privind recunoașterea internațională a noii denumiri. Administrația SUA poate stabili numele utilizate de instituțiile federale americane, însă nu poate obliga alte state să adopte aceeași denumire.

Astfel, chiar dacă Washingtonul ar decide să folosească oficial un nume nou, acesta nu ar deveni automat denumirea acceptată la nivel mondial.

- Publicitate -
Urmăriți Curierul Național pe Google News Adăugați Curierul Național ca sursă preferată în Google
Distribuie articolul
Articolul anterior  ANPC: 1.600 de operatori verificați și amenzi de peste 5 milioane de lei 
Articolul următor Sondajul plăților corporative Germania 2026: Întârzierile la plată ating cel mai ridicat nivel din 2019, în ciuda îmbunătățirii perspectivelor economice
2 comentarii

  • TISHBITE ATLANTIC 8.17. Groenlanda e înconjurată de numele meu de familie. De ce oare?
    FAMILIE…………FAM –- De ce nu existați?. Mi-am șters numele și prezența.

    Răspunde

  • TISHBITE ATLANTIC 8.17. Groenlanda e înconjurată de numele meu de familie. De ce oare?
    FAMILIE…………FAM –- De ce nu existați? Mi-am șters numele și prezența.

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

- Publicitate -

Ultimele articole

Industria fondurilor de investiții a crescut de peste patru ori, în ultimii 7 ani, iar viitorul depinde de investițiile recurente, digitalizare și educație financiară
Finanțe și Bănci
Diana Buzoianu: „Noua platformă digitală a Gărzii Forestiere Naționale sprijină combaterea tăierilor ilegale și transparentizează controalele silvice”
Actualitate
9 din 10 români nu au o strategie clară de investiții
Finanțe și Bănci