Volodimir Zelenski a anunțat că a vorbit cu Nicușor Dan despre proiecte comune din domeniul energiei

Autor Magda Dragu

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune că a discutat cu omologul său român Nicușor Dan despre proiecte din domeniul energiei, care pot consolida semnificativ securitatea energetică a celor două țări.

„Am discutat cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune care pot consolida semnificativ securitatea energetică atât a Ucrainei, cât și a României. Este crucial să le realizăm pe toate. Echipele noastre vor continua discuțiile la nivel ministerial”, a scris Zelenski pe Facebook.

„Îi mulțumesc președintelui și poporului român pentru sprijinul acordat”, a adăugat el.

Rusia a atacat constant sistemul energetic al Ucrainei

Declarația vine în condițiile în care Rusia a atacat constant sistemul energetic al Ucrainei. De altfel, oficialii ucraineni au acuzat Rusia de „terorism energetic” prin atacarea centralelor electrice și a instalațiilor de gaz în mijlocul celei mai aspre ierni din acest război, conform digi24.ro.

Ei au spus că Moscova încearcă să forțeze Kievul să cedeze, în timp ce administrația Trump a împins părțile beligerante la negocieri de pace, în efortul de a pune capăt războiului pe scară largă al Rusiei, care va intra în al cincilea an luna viitoare.

