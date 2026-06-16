UDMR a hotărât să nu intre în Guvernul Veștea

UDMR a hotărât că nu va intra la guvernare, a anunțat Csoma Botond, liderul deputaților Uniunii, după ședința Consiliului Permanent, citat de G4Media.

Csoma Botond a precizat că decizia privind votarea Guvernului Veștea se ia, conform Statutului UDMR, la nivelul grupurilor parlamentare, dar că recomandarea Consiliului Permanent este de a nu vota acest guvern.

El a precizat că nu crede că vor exista voturi diferite din partea parlamentarilor UDMR, precizând că sunt o formațiune disciplinată, care respectă deciziile luate. Csoma Botond a mai spus că este posibil ca Adrian Veștea să nici nu mai ajungă la votul Parlamentului, așa cum s-a întâmplat și cu Eugen Tomac.

Cum crede UDMR că ar putea fi deblocată criza politică

Liderul deputaților UDMR a precizat însă că, pentru deblocarea crizei politice, ar trebui negociat un guvern cu partidele din fosta coaliție, dar că Ilie Bolojan nu mai poate fi desemnat premier.

„Nu dăm noi indicații PNL, dar credem cu tărie că Ilie Bolojan nu mai poate ajunge premier și trebuie să vedem ce soluții alternative ar putea exista. Am făcut analiza lipsei dialogului și am constatat că există lipsa dialogului din ambele părți. Cred că ar trebui restabilit dialogul. Nu ne-am uitat la trecut, am luat această decizie cu gândul la viitor.

Eu cred că ar trebui să luăm o decizie politică cât mai rapid, să avem un guvern cu putere de decizie deplină. Să ne așezăm la masa dialogului cu președintele Nicușor Dan, cu toții.

Nu știu ce ar putea să ne spună domnul Veștea. Eu respect deciziile statutare ale UDMR”, a mai declarat Csoma Botond.