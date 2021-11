Un sfert de secol de film european – Festivalul Filmului European, la a 25-a ediție

În acest context (încă) ieșit din comun și dificil, cea de-a 25-a ediție a FFE, una extrem de concentrată, se desfășoară hibrid, în cinema (la Elvire Popesco între 10-12 decembrie) și în spațiul online (pe eventbook.ro, între 15-18 decembrie).

25.FFE vine cu o selecție de 4 filme europene, curatoriată de Andrei Tănăsescu, directorul artistic al acestei ediții, dar și cu dialoguri live cu realizatori și critici de film, potrivit unui comunicat de presă.

Punând accentul pe „necesitatea” filmului documentar, The Monopoly of Violence (Quinzaine des Réalisateurs – Cannes 2020) şi Walchensee Forever (Berlinale 2020) propun două direcții de investigație: pe de o parte, chestionarea legitimității forței de control și represiune în relația stat-cetățean, și pe de alta, explorarea istoriei personale și a moștenirii familiale a cinci generații de femei. Completând spotlight-ul festivalului asupra relațiilor umane, To the Moon (Giornate degli Autori – Veneția 2020) străbate întregul mapamond și memoria colectivă a arhivelor de film, a literaturii și a muzicii, rezultând o odă poetică adusă lunii și impactului pe care aceasta îl are asupra vieții noastre.

Cireașa de pe tortul aniversar 25.FFE este oferită de mult-așteptatul The French Dispatch (Cannes 2021), adunând o distribuție remarcabilă (Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Frances McDormand, Léa Seydoux) în imaginarul francofil al lui Wes Anderson.

”Festivalul de Film European sărbătorește cea de-a 25-a ediție cu o selecție concentrată de filme ce aduc în centrul atenției conexiunile profunde care ne leagă unii de ceilalți. În realitatea de astăzi, plină de incertitudini și diviziuni sociale, FFE propune o înțelegere mai profundă a umanității noastre, prin experiențe cinematografice impresionante, ce s-au bucurat de un ecou deosebit în circuitul internațional al festivalurilor de film de anul trecut. Oferind perspective incitante asupra unor aspecte esențiale ale vieții noastre (familia, politica, arta), festivalul ne reamintește cât de importante sunt coeziunea și empatia, mai cu seamă în perioada capricioasă pe care o traversăm. În plus, în această ediție aniversară invităm publicul să revină în sălile de cinema (respectând, desigur, măsurile de siguranță), pentru a se bucura de filme în condițiile de vizionare pe care acestea le merită cu adevărat”, Andrei Tănăsescu, directorul artistic al 25.FFE

„Suntem fericiți că am reușit, în ciuda tuturor instabilităților și incertitudinilor de orice natură să organizăm și în 2021 o ediție (de esență tare) a Festivalului Filmului European. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără ajutorul capital primit de la partenerul nostru, Reprezentanța Comisiei Europene în România. Astfel, vom sărbători această ediție aniversară importantă – fizic, împreună cu cinefilii din București, la cinema, dar extindem și accesul publicului din țară la acest conținut extrem de valoros printr-o sesiune de vizionări online și sperăm să ajungem la cât mai mulți spectatori.” Anca Hrab, coordonator FFE, ICR.

Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul financiar al Reprezentanței Comisiei Europene în România, în parteneriat cu EUNIC România, Institutul Francez, Goethe-Institut București și Ambasada Irlandei în România.

Programul 25.FFE în București: 10 – 12 decembrie, Cinema Elvire Popesco

Vineri, 10 decembrie – Gala de deschidere a FFE

18:30 Monopolul violenței / The Monopoly of Violence / Un pays qui se tient sage – r: David Dufresne / Franța / 2020 / 116’, documentar (Q&A)

Sâmbătă, 11 decembrie

16:00 The French Dispatch – r: Wes Andreson / SUA – Germania / 2021 / 133’

18:30 Walchensee Forever – r: Janna Ji Wonders / Germania / 2020 / 110’, documentar (Q&A)

Duminică, 12 decembrie

16:00 The French Dispatch – r: Wes Andreson / SUA – Germania / 2021 / 133’

18:30 To the Moon – r: Tadhg O’Sullivan / Irlanda / 2020 / 113’ (Q&A)

Programul 25.FFE online pe www.eventbook.ro: 15 – 18 decembrie

Miercuri, 15 decembrie

18:30 Monopolul violenței / The Monopoly of Violence / Un pays qui se tient sage – r: David Dufresne / Franța / 2020 / 116’, documentar (disponibil timp de 24 de ore)

Joi, 16 decembrie

18:30 Walchensee Forever – r: Janna Ji Wonders / Germania / 2020 / 110’, documentar (disponibil timp de 24 de ore)

Vineri, 17 decembrie

18:30 To the Moon – r: Tadhg O’Sullivan / Irlanda / 2020 / 113’ (disponibil timp de 24 de ore)