Un spaţiu al cunoaşterii şi  al interogaţiei existenţiale

DOINA DRĂGUŢ

Volumul „Haosul organizat”, de Al. Florin Ţene (Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2026), se înscrie într-o direcţie a poeziei filosofice contemporane care încearcă să reconcilieze discursul liric cu marile interogaţii metafizice ale existenţei. Subtitrat sugestiv „Poem filosofic”, textul propune o amplă meditaţie asupra raportului dintre om, cosmos, divinitate şi conştiinţă, construind o viziune poetică în care haosul aparent al universului ascunde o ordine profundă, deocamdată inaccesibilă înţelegerii umane.

Încă din „Cuvântul autorului”, Al. Florin Ţene îşi declară explicit intenţia artistică şi filosofică: aceea de a transforma poezia într-un instrument de cunoaştere intuitivă şi spirituală.

Autorul afirmă că poemul reprezintă „încercarea mea de a trans-pune în limbaj poetic una dintre cele mai vechi şi mai tulburătoare întrebări ale omenirii: există o ordine ascunsă în aparenta dezordine a Universului?”. Această idee devine nucleul întregului volum şi organizează discursul poetic într-o permanentă oscilaţie între certitudine şi îndoială, între logos şi mister.

Structura volumului este construită în două părţi distincte. Prima, intitulată chiar „Haosul organizat”, dezvoltă un amplu poem în versificaţie predominant clasică, având rimă şi ritm, iar partea a doua, „Fluviul întrebării”, abandonează constrângerile prozodice şi adoptă formula poemului în vers liber. Această schimbare formală nu este întâmplătoare: ea reflectă trecerea de la o ordine poetică aparent sta-bilă la fluiditatea reflecţiei existenţiale. Dacă prima parte are caracterul unei cosmogonii lirice, cea de-a doua se apropie de poemul filosofic modern, într-o tonalitate meditativă şi aproape sapienţială.

Tema centrală a volumului este relaţia dintre haos şi ordine. Poetul propune ideea că dezordinea universului este doar apa-rentă, fiind susţinută de legi ascunse şi de o inteligenţă cosmică imposibil de cuprins integral de mintea umană.

În versurile: „Un haos pare totul privitor, / Dar ordinea îl poartă din izvor” , autorul formulează esenţa întregii sale concepţii metafizice. Universul nu este văzut ca o realitate absurdă, ci ca o structură profund coerentă, ale cărei mecanisme scapă însă percepţiei limitate a omului. Poemul dezvoltă constant o perspectivă de factură panteistă şi panenteistă. Dumnezeu nu apare ca o entitate antropomorfă, ci ca o conştiinţă universală difuză, prezentă în materia însăşi: „Poate că Dumnezeu nu e departe, / ci chiar în materia fiecărei carte”. Această concepţie apropie textul de tradiţii filosofice care merg de la stoicism şi neoplatonism până la romantismul german şi gândirea lui Spinoza. Divinitatea devine principiul unificator al existenţei, iar universul apare ca o vastă conştiinţă care se contemplă pe sine prin intermediul omului.

Un alt nucleu tematic important este problema conştiinţei. Omul este definit drept „materia conştientă de sine”, idee reluată obsesiv în diferite variaţiuni poetice. Conştiinţa nu este tratată ca accident biologic, ci ca expresia unei inteligenţe cosmice universale. Poetul dezvoltă astfel o viziune aproape fenomenologică asupra existenţei, în care omul devine martorul prin care universul se percepe şi se interoghează pe sine.

Volumul se remarcă, din punct de vedere stilistic, prin claritatea discursului şi prin caracterul său discursiv-reflexiv. Imaginarul poetic este construit pe simboluri cosmice recurente: steaua, lumina, vidul, atomul, galaxia, infinitul. Aceste imagini conferă textului amplitudine şi gravitate. Uneori, acumularea conceptuală poate diminua tensiunea lirică, poemul apropiindu-se de eseul filosofic versificat. Totuşi, această tendinţă este compensată prin autenticitatea interogaţiei metafizice şi prin coerenţa ideatică a volumului.

În partea a doua, „Fluviul întrebării”, discursul devine mai concentrat şi mai expresiv. Renunţarea la rimă şi ritm produce o mai mare libertate meditativă şi permite apariţia unor imagini de mare frumuseţe poetică: „Poate că Dumnezeu/ este chiar această ordine / care se ascunde/ sub masca haosului”. Aici, poezia capătă o dimensiune aproape mistică, iar reflecţia filosofică este integrată organic în expresia lirică.

Deosebit de relevantă este şi concepţia despre adevăr pe care textul o susţine. Poetul nu oferă răspunsuri definitive şi refuză dogmatismul.

În mod semnificativ, finalul volumului afirmă că universul „nu este o problemă de rezolvat,/ ci o poezie de contemplat”.

Această idee defineşte întregul proiect poetic al lui Al. Florin Ţene: poezia nu explică existenţa, ci îi păstrează misterul viu.

În concluzie, „Haosul organizat” este un volum ambiţios, situat la interferenţa dintre poezie, filosofie şi cosmologie imaginară.

Cartea impresionează prin amplitudinea reflecţiei şi prin consecvenţa construcţiei ideatice, propunând o meditaţie lirică asupra marilor întrebări ale umanităţii. Textul poematic reuşeşte să transmită autentic sentimentul misterului cosmic şi fascinaţia în faţa infinitului.

Volumul se înscrie astfel într-o tradiţie a poeziei metafizice româneşti, reafirmând capacitatea liricului de a deveni spaţiu al cunoaşterii şi al interogaţiei existenţiale.