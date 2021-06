Unicul liceu din România care pregăteşte tinerii pentru diplomaţie şi relaţii internaţionale

Complexul Educațional Laude-Reut, una dintre cele mai vechi și mai prestigioase instituții de învățământ privat din țară, a organizat, pe 10 iunie 2021, ceremonia de absolvire a programului de diplomație și relații internaționale pentru elevii claselor IX-XI, ca o încununare a cursurilor teoretice desfășurate pe această tematică, precum și a activităților practice la care elevii au luat parte, devenite deja evenimente de referință în rândul tinerilor diplomați: 2Day Ambassador – Conferința Internațională Laude-Reut de Diplomație și Afaceri Globale și Conferința Model United Nations – LaudeMUN, pregătită chiar de liceenii Laude-Reut.

Programul de diplomație și relații internaționale al Complexului Educațional Laude-Reut este organizat pe baza unui parteneriat cu Ministerul român al Afacerilor Externe, Institutul Diplomatic Român și Ambasada Statului Israel la București, având o tradiție de 15 ani. În sfertul de secol de existență a sa, Laude-Reut și-a dezvoltat un profil orientat spre discipline extracurriculare precum diplomație, business, comunicare și media, în ultimii ani dublate de cursuri și activități educaționale din sfera științelor, matematicii și tehnologiei.

Din cauza restricțiilor încă în vigoare, ceremonia de absolvire s-a desfășurat hibrid și a fost difuzată live pe internet, într-o transmisiune multiplex, moderată de domnul Andrei Luca, Directorul Direcției Diplomație Culturală. O parte dintre elevi au fost prezenți la sediul MAE, în sala Gafencu, pentru a-și primi diplomele, semnate de Ministrul Afacerilor Externe, domnul Bogdan Aurescu și ambasadorul Statului Israel, David Saranga, și înmânate de doamna Daniela Gîtman, Secretar de Stat pentru afaceri interinstituționale în cadrul MAE și mentor Laude-Reut, cu mare onoare și felicitări.

VIDEO: Ceremonia de absolvire a cursului Laude-Reut de relații internaționale și diplomație, la Ministerul Afacerilor Externe, Sala Gafencu, 10 iunie 2021

Cu această ocazie, în retrospectiva anului de studii, elevii Laude-Reut au evocat figura regretatului ambasador Mihnea Constantinescu (1961 – 2018), primind mesajul emoționant al E.S. ambasadorul Simona Miculescu, delegatul permanent al României la UNESCO, alături de Cora Stăvărescu, nepoata și fondatoarea Asociației Ambasador Mihnea Constantinescu și Camelia Botezatu, din partea Asociației Emblematic România, inițiatoare ale proiectului Trilogia In memoriam Mihnea Constantinescu.

VIDEO: Dragi elevi, dacă vă doresc ceva, este să deveniți toți câte un Mihnea Constantinescu! – mesajul ambasadorului Simona Miculescu, delegatul permanent al României la UNESCO, Paris

Proiectul constă în publicarea a 3 cărți de cultură despre personalitatea și omul Mihnea Constantinescu, la care contribuie elevii Laude-Reut, urmând a fi lansate în luna decembrie, când diplomatul ar fi împlinit 60 de ani. Astfel, Complexul Educațional Laude-Reut este partener și susținător al acestui demers, alături de Ministerul Afacerilor Externe și Universitatea Politehnica București: …avem aproape de sufletul nostru o istorie comună cu regretatul ambasador Mihnea Constantinescu, reper de umanitate, caracter și diplomație ce ne va însoți mereu, mentor Laude-Reut în educație și cultură, cu sprijinul căruia, în poziția de Președinte al Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA), lupta împotriva antisemitismului a devenit mai susținută, prin adoptarea definiției de lucru a antisemitismului și mizând pe formarea tinerelor generații în cunoașterea trecutului pentru protejarea viitorului, adeclarat Tova Ben Nun-Cherbis, Președinte Fondator Laude-Reut.

Programul de diplomație și relații internaționale Laude-Reut se adresează claselor IX-XI și cuprinde anual peste 50 de elevi. Aproximativ 650 de elevi au parcurs programul în cei 15 ani de existență a acestuia. O parte dintre ei și-au continuat studiile în domeniu, la facultăți de prestigiu precum The Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy din cadrul IDC Herzliya, una dintre cele mai selective universități din Israel. După obținerea licenței universitare, foștii absolvenți au ajuns să lucreze în aparatul diplomatic al MAE, la Parlamentul European sau în administrația de stat.

Programul cuprinde 108 ore de curs pe o perioadă de 3 ani (clasele IX-XI), cu profesor specializat, și include lecții teoretice, activități de cercetare, realizare și prezentare de proiecte și discursuri. Activitățile practice includ internshipuri la ambasadele străine din București, participarea la evenimente precum 2Day Ambassador, Conferința anuală internațională Laude-Reut de diplomație și afaceri globale (cu nouă ediții până în prezent), vizite de studiu la Parlamentul European și reprezentanțe diplomatice ale României în străinătate (Paris, Berlin, Bruxelles etc.), întâlniri motivaționale și de mentorat cu ambasadori, diplomați, reprezentanți ai aparatului diplomatic al MAE sau al altor instituții similare.