Uniunea Europeană sesizează Curtea europeană de Justiție privind statul de drept în Polonia

Legea poloneză privind puterea judiciară – în vigoare din februarie 2020 – se află în colimatorul Comisiei Europene încă din luna aprilie anul trecut, când a fost deschisă o procedură de infracțiune împotriva acestei țări. Independența justiției în Polonia este un subiect de preocupare la Bruxelles de la venirea la putere a Partidului Lege și Justiție (PiS), în 2015. În demersul la Curtea europeană de Justiție, Polonia este acuzată de “gravă deteriorare a statului de drept, a democrației și a drepturilor fundamentale”. Date fiind aceste acuzații, legea poloneză este considerată incompatibilă cu tratatele europene, întrucât nu permite independența justiției. Conform legii poloneze, judecătorii pot fi suspendați, lipsiți de imunitate de către Curtea supremă poloneză, a cărei independență și imparțialitate nu sunt nici ele garantate. “Comisia Europeană consideră că legislația poloneză contestată aduce atingere independenței judiciare în Polonia și este incompatibilă cu principiul primordialităţii legilor UE”, a declarat Didier Reynders, comisarul european pentru Justiție. Comisia cere Curții europene de Justiție măsuri provizorii, fără ele existând riscul ca Polonia să continue aplicarea dispozițiilor contestate în privința sistemului judiciar. Polonia contestă fundamentul deciziei Comisiei Europene. Dar, în Parlamentul European, grupul politic centrist insistă să fie activat mecanismul care suspendă acordarea de fonduri europene în caz de nerespectare a statului de drept.



Foto: By The Official CTBTO Photostream – https://www.flickr.com/photos/ctbto/31092545008/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74955112