Uniunea Europeană va avea capacitatea ca până la mijlocul lunii iulie să vaccineze până la 90% din populație

Criticată pentru modul în care a gestionat criza sanitară, mai ales în legătură cu contractele privind aprovizionarea cu vaccinuri, Uniunea Europeană depune eforturi pentru a ameliora situația. Comisarul european Thierry Breton a anunțat vineri la postul de radio Europe1 accelerarea campaniei de vaccinare în spațiul european. Bruxellesul a negociat alte 50 milioane de doze suplimentare cu Pfizer-BioNTech, livrabile în trimestrul al doilea. Vaccinurile, a precizat comisarul citat, sunt deja fabricate și trebuie doar să fie puse în flacoane, urmând a fi livrate, cu certitudine, în aprilie și iunie. Grație acestor măsuri rapide, Uniunea Europeană crede că-și va îndeplini până la urmă angajamentele luate. Obiectivul este livrarea către ansamblul statelor membre ale UE vaccinuri suficiente pentru imunizarea, până la mijlocul lunii iulie, a cel puțin 70% din populația adultă. Previziunile merg însă până la 90%. “Da, vom avea capacitatea să dăm statelor UE posibilitatea de a vaccina cu dublă doză cel puțin 70% din populația adultă”, a garantat Thierry Breton. ” Acum, suntem în permanenţă în contact cu uzinele producătoare de vaccinuri, urmărim aprovizionarea, având în vedere că pentru vaccinuri sunt necesari între 400 și 500 de componenți”.

Comisarul european s-a arătat “puțin convins” de eficacitatea vaccinurilor chineze. A rămas prudent și în privința vaccinului rus SputnikV, pentru care regiunea de sud a Franței a făcut deja o comandă de 500.000 doze. “Am mare respect pentru oamenii de știință ruși, a spus comisarul Breton, nu am nicio îndoială că vaccinul respectiv funcționează… dar el trebuie fabricat, ceea ce necesită timp. Nu va fi nimic înainte de sfârșitul anului, având în vedere că pentru montarea unei uzine sunt necesare mai multe luni, iar pentru crearea dozelor e nevoie de 85 până la 100 de zile”.



Foto: European Parliament from EU, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons