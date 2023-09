Va crește salariul minim de la 1 octombrie 2023?

Așa s-ar părea, cel puțin asta susține ministrul de finanțe Marcel Boloș, acesta declarând că este un angajament a guvernului, agreat de coaliție, o dată ce s-a făcut rotativa guvernamentală. Ei bine, în aceste condiții, pe lângă pachetul fiscal care a dat peste cap mediul de afaceri, guvernul s-a gândit că nu ar strica ca mediul privat să mai primească o lovitură, respectiv să mai suporte o cheltuială, pentru că, nu-i așa? ce nu te omoară, te face mai puternic! Nu este zi în care să nu mai primim o veste care să bulverseze companiile private, iar acest lucru va avea consecințe extrem de grave.

De ce nu așteaptă guvernul până la 1 ianuarie 2024 ca să mărească salariul minim? Pentru că are nevoie de bani acum, o majorare a salariului minim cu 300 lei, de la 3.000 lei la 3.300 lei, ar aduce aproximativ 500 milioane lei lunar la bugetele de stat, iar în 3 luni s-ar ajunge undeva la 1,5 miliarde lei. Acesta este scopul guvernului, nu neapărat creșterea nivelului de trai al cetățenilor, pentru că aceste cheltuieli ale firmelor se vor reflecta în preț, deci ce se ia pe mere, se dă pe pere. Mai mult decât atât, tot ministrul de finanțe ne spune că este posibil ca cei 200 lei neimpozabili în prezent să devină impozabili de la 1 ianuarie, deoarece aceasta a fost doar o măsură tranzitorie, deci cetățenii nu vor avea mare câștig, dar statul da, va încasa niște bani în plus din majorarea salariului minim pe economie. Totuși, sunt și cetățeni care vor câștiga în plus: bugetarii cu salarii mari. De ce? Pentru că salariile din sectorul bugetar se stabilesc după niște coeficienți de ierarhizare. De exemplu, un primar de comună cu un număr de sub 3.000 locuitori are un coeficient de ierarhizare de 4, cu alte cuvinte îi va crește salariul brut cu 1.200 lei (300 x 4), pe când un angajat cu salariul minim va beneficia de un venit brut de 300 lei, plus că sporurile pe care le are se vor aplica la noul salariu. Este ok, nu-i așa? Cu alte cuvinte, guvernul ia de la cei mulți pentru a da la cei puțini. Corectă redistribuire, ce să mai zic!

Și asta nu e tot, deoarece este posibilă o nouă majorare a salariului minim de la 1 ianuarie 2024, deci peste 3 luni alte cheltuieli! Nu susțin că nu este nevoie de majorări salariale, dar acestea trebuie să se facă natural, prin creșterea productivității muncii, altfel orice forțare peste legile economice, obiective, va duce la inflație, iar ceea ce se câștigă din salarii majorate se pierde prin prețuri majorate, consecințele fiind diferite, în funcție de veniturile fiecăruia, iar cei cu venituri mai mici vor fi afectați mai puternic.