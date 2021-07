Veşti din municipiul Făgăraş: Incubator de afaceri

Întreprinderile mici şi mijlocii vor fi sprijinite să crească, să funcționeze și să își consolideze poziția pe piața locală din Făgăraș. Primarul Gheorghe Sucaciu a semnat contractul cu Asocierea Energo construcții civile și industriale și Kesler NVA Proiect, pentru proiectarea și construirea unui incubator de afaceri.

„Incubatorul va avea rolul de a-i ajuta pe antreprenorii făgărășeni aflați la început de drum. Vrem să îi stimulăm pe antreprenori și să le oferim un mediu adecvat unde să își îmbunătăţească abilităţile, astfel încât ideile lor să se concretizeze în afaceri pe care să le dezvolte. Aici, specialiști cu experiență le vor oferi consultanță juridică și de afaceri. Construcția va fi ridicată pe un teren cu o suprafaţă de 1.000 m, în curtea fostei unități militare din cartierul Tudor Vladimirescu. Proiectarea durează trei luni, iar lucrările vor începe în toamna acestui an dacă vremea ne va permite; în caz contrar, vor fi demarate în primăvara anului viitor”, a declarat primarul municipiului Făgăraș”, Gheorghe Sucaciu.

Clădirea va fi compartimentată cu spaţii funcţionale extinse pe circa 600 mp, care vor deservi cel puţin 16 societăţi comerciale nou înfiinţate. Vor fi amenajate trei birouri pentru incubare, pre-incubare şi co-working cu 40 de posturi de lucru. Se va compartimenta un birou administrativ ce va fi folosit de echipa de administrare pentru activităţile curente şi pentru discuţiile cu firmele incubate sau vizitatori. La finalul implementării proiectului, firmele vor mai avea la dispoziţie un spaţiu dedicat pentru arhivă, grupuri sanitare, două săli pentru teleconferinţe şi un spaţiu tehnic. Sala de mese din incinta clădirii va fi folosită de rezidenţi pentru luat masa şi pentru a depozita alimente. Alte două săli de conferinţe vor fi folosite pentru organizarea de întâlniri şi evenimente, de prezentări ale firmelor, pentru organizarea de reuniuni de lucru restrânse între incubaţi şi mentori, organizare şedinţe, cursuri, întâlniri cu investitorii.

Incubatorul de Afaceri Făgăraş va fi dotat şi mobilat, oferind pentru utilizare următoarele echipamente: scaune, mese, dulapuri, laptopuri, imprimantă, proiector, aer condiţionat, echipamente pentru teleconferinţe, camera de servere.

În perioada de pre- şi post-incubare se vor acorda diferite servicii firmelor beneficiare. În aceste etape vor fi disponibile celor incubaţi servicii administrative (recepţie, secretariat, securitate, comunicare, curăţenie, bufet etc), servicii profesionale de contabilitate, servicii profesionale juridice şi legale, servicii de marketing şi mentorat, consiliere managerială şi planificarea afacerii, training pentru dezvoltarea competenţelor, studii de piaţă, consultanţă export, asistenţă IT şi e-business etc.

Valoarea totală a proiectului, finanțat prin POR 2014-2020, este de 5.181.535 lei, din care 2.793.871 lei este valoarea finanţării nerambursabile alocate (aproximativ: 601.608 euro). Contribuţia Primăriei Făgăraş va fi de 2.068.296 lei (42,54% din valoarea eligibilă). De asemenea, tot din bugetul local vor fi acoperite şi cheltuielile neeligibile, în cuantum de 319.339 lei.

Au început lucrările pentru construirea unui complex de înot și agrement

Deși părea imposibil din cauza procedurilor birocratice care au durat din 2016, Făgărașul va avea un complex sportiv de înot și agrement pe amplasamentul fostului ștrand din parcul „Regina Maria”. Lucrările pentru construirea acestuia au început deja.

Complexul va avea un bazin semiolimpic cu 8 culoare, acoperit, cu o lungime de 25 m și o lățime de 21 m, unde copiii se vor putea pregăti pentru competițiile sportive. În afara orelor de antrenament, acesta va putea fi folosit de oricine vrea să facă mișcare în apă.

De asemenea, vor mai fi amenajate un bazin mic, tot acoperit, cu dimensiunea de 15 x 7 m – destinat doar copiilor, un bazin de hidromasaj cu dimensiuni de 7 x 3 m, saună uscată, saună umedă și saună sărată. Vor exista toate anexele tehnice necesare utilizatorilor, precum vestiare, grupuri sanitare, lift, cabinet medical, sală de recuperare, tribune, spații tehnice, cameră centrală etc. Proiectul este realizat de Compania Națională de Investiții (CNI), fondurile alocate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației fiind în valoare de 18,3 milioane de lei (fără TVA). Conform contractului încheiat de CNI cu constructorul, lucrările ar urma să fie finalizate în 12 luni.

„Municipalitatea nu ar fi ajuns aici fără susținerea campioanei olimpice de nataţie Camelia Potec, preşedintele Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, și fără implicarea profesorului făgărășean Aurelian Curticăpean. Pasul următor va fi obținerea omologării bazinului de înot semiolimpic, pentru care au început deja demersurile”, precizează primarul Gheorghe Sucaciu.

Făgărașul are copii talentați la înot, care au câștigat medalii, inclusiv de aur, datorită eforturilor uriașe pe care le-au depus cu ajutorul părinților și antrenorilor lor. Sierra Manhardt, Alexandra Butnaru, Vlad Curticăpean, Bianca Manhardt și Alexandru Curticăpean sunt pionierii municipiului la înot. Printre oamenii care i-au susținut se află și Aurelian Curticăpean, campion național la natație, care împlinește 20 de ani de când inițiază copiii din Țara Făgărașului în acest sport. În lipsa unui bazin aici, acasă, tinerii au fost nevoiți să se deplaseze săptămânal zeci de kilometri pentru a se putea antrena. În total, 300.000 de km parcurși până la Brașov, începând din 2013. În prezent, cinci copii încă străbat acest drum.