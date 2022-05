Vii si tu intr-un last minute in Egipt? Africa te asteapta cu toata energia ei!

Poate ca ai auzit de multe ori de conceptul de last minute, insa nu stii exact ce implica o astfel de vacanta si daca ti s-ar potrivi. In cazul acesta, inseamna ca ai ajuns in locul potrivit pentru ca aici vei descoperi toate informatiile de care ai nevoie.

O excursie last minute iti permite sa te bucuri de o vacanta bine meritata, in conditii de top, totul cu pret redus. De exemplu, vei gasi numeroase astfel de oferte in cadrul portofoliului agentiei Komsi Travel, care te ajuta sa planuiesti vacante de vis oriunde iti doresti.

De exemplu, aici poti opta pentru propuneri last minute Egipt, prin intermediul carora vei descoperi fermecatul continent african. Ofertele apar intre 6 luni si 6 saptamani inainte de data plecarii si iti acorda ocazia de a te caza in hoteluri de 4 sau 5 stele, totul cu buget redus.

De ce ar trebui sa optezi pentru un last minute in Egipt? Argumentele sunt numeroase, insa, in cele ce urmeaza, vei descoperi doar o parte dintre acestea!

Snorkeling / scuba diving in Marea Rosie

Unul dintre motivele pentru care Egiptul se afla in topul celor mai cautate destinatii turistice din intreaga lume nu se refera doar la istoria sa fascinanta, ci si la plajele superbe de aici! De exemplu, in Sharm el Sheikh si in Hurghada vei descoperi unele dintre cele mai populare locuri pentru cei pasionati de snorkeling si scufundari.

Explorezi piramidele si alte monumente impresionante

Un last minute in Egipt iti permite sa explorezi unele dintre cele mai fascinante cladiri de pe mapamond. Este vorba de Piramidele din Giza, un loc pe care oricine ar trebui sa il vada macar o singura data in viata.

Tot in Egipt, vei avea ocazia sa admiri templul Abu Simel. O astfel de calatorie presupune traversarea desertului, ceea ii ofera un aspect ritualic. De altfel, nu poti vizita acest templu singur, iar excursia trebuie planificata cu cel putin o zi inainte.

Descoperi pietele locale

Daca ai optat pentru un last minute in Egipt, profita de ocazie si lasa-te fermecat de pietele locale! Aici vei descoperi tarabe cu produse diverse si vei avea ocazia sa observi indeaproape arta negocierii, una dintre trasaturile de personalitate pentru care egiptenii sunt recunoscuti.

De exemplu, daca ajungi in Hurghada, nu trebuie sa ratezi piata de legume si fructe din El Dahar, unde vei gasi produse locale savuroase, la preturi accesibile. Cu aceasta ocazie, poti explora si alte buticuri, in care vei descoperi bijuterii, haine si numeroase produse pe care le poti lua acasa ca suveniruri.

Vizitezi orase impresionante

Odata ajuns in Egipt, poti descoperi orase care te vor impresiona atat prin arhitectura, cat si prin istoria lor bogata. De exemplu, poti opta pentru o excursie in Cairo, capitala tarii, care este cunoscuta si sub denumirea de „Mama lumii”. Poti fi sigur ca nu te vei mai satura sa admiri moscheile, bisericile, cladirile, citadela si multe altele!

Petreci o noapte in desert

Nu in ultimul rand, un last minute Egipt iti ofera ocazia unica de a petrece o noapte intr-un sat de beduini, sub cerul instelat al desertului. Poti planui o astfel de excursie alaturi de Komsi Travel si ai garantia ca nu vei uita niciodata sejurul petrecut pe continentul african!