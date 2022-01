Vrei sa fii luat in serios in lumea afacerilor? Urmeaza cursuri de engleza de business!

Engleza este limba dominanta in mediul de afaceri la nivel global. Daca esti antreprenor sau intentionezi sa devii unul, urmeaza cat mai curand programa de cursuri de engleza de business. Iti va aduce nenumarate beneficii, iar comunicarea in aceasta limba de circulatie internationala o vei putea face la un nivel avansat. Nu-i asa ca ai vrea sa depasesti stadiul de „Hello” si sa poti purta o conversatie cu un grad mai complex de dificultate?

Investitia in propria educatie trebuie sa fie una dintre prioritatile tale. Participarea in cadrul unor cursuri engleza business iti va aduce noi oportunitati in cariera si posibilitatea de a evolua pe scara ierarhica din compania la care lucrezi. Comunicarea cu membrii echipelor din strainatate sau cu partenerii de afaceri de alta nationalitate nu va mai fi un stres pentru tine. Scrierea unui email, compunerea unor raspunsuri, pregatirea prezentarilor sau a materialelor informative in limba engleza le vei putea realiza cu usurinta si dexteritate, fara a mai apela la ajutorul colegilor.

Cursuri axate pe exercitii practice

Cursurile de engleza business te vor ajuta sa iti dezvolti vocabularul specific mediului de afaceri si vocabularul specific activitatilor din IT, resurse umane, industrie, finante-banci sau orice alt domeniu. Daca inainte pronuntia cuvintelor iti dadea fiori si te simteai, deseori, nesigur de emisia sunetelor, prin intermediul acestor cursuri vei scapa de acest complex.

Pronuntia va fi imbunatatita, in special prin exersarea fluentei in limba engleza, prin sarcini individuale, discursuri, prezentari business, in pereche si in grup sau prin role-play-uri dezvoltate pentru fiecare pas din procesul de vanzare. Feedback-ul in timp real venit din partea trainerului te va ajuta sa iti corectezi rapid greselile si sa progresezi in aprofundarea limbii engleze.

Dupa cum vezi, in cadrul programelor de cursuri de engleza business, accentul este pus in primul rand pe conversatie, role play si pe imbunatatirea pronuntiei. Daca lucrezi intr-un call-center sau conduci un departament de asistenta clienti, cu siguranta trebuie sa iti perfectionezi pronuntia. In acest sens, exercitiile de ascultare, de articulare a sunetelor dificile, exercitiile de intonatie si de pronuntie a cuvintelor omofone te vor ajuta sa te faci remarcat in scurt timp prin acuratetea abilitatilor dobandite.

Iti desfasori activitatea in departamentul back-office si nu esti prea stralucit la scrierea unui email? Cursurile de engleza pentru afaceri sunt alcatuite in concordanta cu obiectivele vizate de tine.

Dobandeste un vocabular solid, specific mediului de afaceri

Ai un birou de consultanta sau conduci o platforma e-commerce, dar notiunile de limba engleza iti creeaza dificultati in relationarea cu clientii straini? Programele de cursuri de engleza de business cuprind materiale adaptate la specificul diferitor companii.

Se vor utiliza o varietate de materiale adaptate, cum ar fi: manuale, documentatii tehnice, jurnale stiintifice, inregistrari audio si video.

Acestea vor avea scopul de a te familiariza cu vocabularul specific domeniului in care iti desfasori activitatea si de a te pregati urmand exemplul unor situatii reale din mediul profesional.

De regula, cursurile traditionale sunt structurate dupa un proces clasic, scolastic, in care asculti, raspunzi si efectuezi cateva exercitii practice. Spre deosebire de acestea, cursurile specializate pe engleza business implica numeroase elemente interactive, distractive si interesante, accentul fiind pus pe latura practica.

Limba engleza este deja un life skill. Necesitatea cunoasterii acesteia este esentiala pentru a te putea bucura de oportunitatile de dezvoltare si conturarea unor noi orizonturi. Inscrie-te la cursuri engleza business si investeste intr-o cariera de succes!