„107 Mothers”, de Peter Kerekes, a câștigat Trofeul Anonimul 2022

Lungmetrajul „107 Mothers” (Slovacia, Cehia, Ucraina), regizat de Peter Kerekes, a fost recompensat sâmbătă cu Trofeul Anonimul 2022.

Publicul Festivalului Internațional de Film Independent Anonimul a votat câștigătorii celei de-a 19-a ediții. „107 Mothers” a primit marele premiu în valoare de 3.000 de euro, oferit de OTP Bank.

Filmul spune povestea bazată pe realitate a mamelor dintr-o închisoare pentru femei din Odessa (Ucraina). Lungmetrajul a câștigat, la Festivalul de la Veneția 2021, premiul secțiunii Orizzonti pentru cel mai bun scenariu și a fost inclus în competiția Zabaltegi-Tabakalera a Festivalului de la San Sebastián.

Cinci lungmetraje de ficțiune și documentare au concurat anul acesta pentru marele trofeu: „107 Mothers” (Slovacia, Cehia, Ucraina), regizat de Peter Kerekes, „I’m So Sorry” (China), de Zhao Liang, „Mighty Flash” (Spania), de Ainhoa Rodríguez, „Talking About the Weather” (Germania), de Annika Pinske, și „Zuhal” (Turcia), de Nazlı Elif Durlu. Selecția competiției de lungmetraje a fost realizată de Ludmila Cvikova.

Cel mai bun scurtmetraj românesc a fost ales „Fragmentări”, de Miruna Minculescu. Filmul a primit un premiu în valoare de 1.000 de euro, oferit de DACIN-SARA.

Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj străin, tot în valoare de 1.000 de euro, a revenit filmului „Fantasma Neon” (Brazilia), de Leonardo Martinelli.

„Aurică, viață de câine”, regizat de Mihai Dragolea, este scurtmetrajul căruia Fundația Anonimul i-a acordat Premiul „Ovidiu Bose Paștină”, în valoare de 1.000 de euro.

Competiția de scurtmetraje românești a cuprins 12 titluri, iar cea de scurtmetraje internaționale, 10 titluri. Selecția pentru ambele a fost realizată de criticul de film Ionuț Mareș.

Cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent Anonimul, prezentată de actorul Dragoș Olaru, a avut loc în perioada 8 – 14 august, la Sfântu Gheorghe (Delta Dunării).

Evenimentul a reunit, în afara filmelor din competiții, zece lungmetraje românești, unele prezentate în avanpremieră națională: „Marocco”, regizat de Emanuel Pârvu, „Metronom”, de Alexandru Belc, „Balaur”, de Octavian Chelaru, „Pentru mine tu ești Ceaușescu”, de Sebastian Mihăilescu, „Miracol”, de Bogdan George Apetri, „Străjerii Deltei”, de Liviu Marghidan, „Crai Nou”, de Alina Grigore, „Imaculat”, de Monica Stan și George Chiper-Lillemark, „R.M.N.”, de Cristian Mungiu, și „Uneori ninge cu zăpadă, alteori cu întuneric”, de Gabriel de Achim.

Festivalul a debutat cu avanpremiera națională a lungmetrajului documentar „Mariupolis 2”, realizat anul acesta de regretatul Mantas Kvedaravičius. Producția a făcut parte din programul Focus Ucraina, care a cuprins și titlurile „Butterfly Vision” (2022), de Maksym Nakonechnyi, și „Bad Roads” (2020), de Natalya Vorozhbit.

Proiecțiile tuturor filmelor din selecția Anonimul au avut loc în campingul Green Dolphin, în fața a mii de spectatori, și în cinematograful din Green Village, ocupat la capacitate maximă în cazul tuturor reprezentațiilor.

În premieră anul acesta, festivalul a inclus în program un atelier destinat adolescenților din satele Deltei Dunării, intitulat „Vocația mea, filmul”, având un rol integrator în dezvoltarea comunității și, în mod special, în educarea și dezvoltarea tinerilor, oferindu-le noi perspective în alegerea următoarelor etape de studiu. Participanții au beneficiat de întâlniri cu personalități din industria filmului și a televiziunii: Emanuel Pârvu, actor, scenarist și regizor, Bogdan George Apetri, regizor și câștigător al trofeului Anonimul 2021, și Silviu Stavilă, director de imagine.

Anonimul 2022 a cuprins mai multe evenimente conexe. Cineaștii participanți la festival au luat parte la o discuție deschisă despre cum vor putea continua misiunea lui Ivan Patzaichin de transformare a Deltei și a comunității din rezervația biosferei, respectând natura, tradițiile și valorile acesteia.

O întâlnire din seria Anonimul Talks a adus publicul în dialog direct despre situația filmului românesc cu actorii Emilia Popescu, Vlad Ivanov și Alexandru Papadopol, regizorii Emanuel Pârvu și Sebastian Mihăilescu, profesorul Laurențiu Damian, președintele UCIN, și cu producătoarea Miruna Berescu.

Un alt eveniment conex l-a reprezentat un concert „Delta Dawn” susținut de cântăreața jazz & soul Luiza Zan și chitaristul Iulian Pavelescu.

Pe 13 august, gala de închidere Anonimul 2022 a fost urmată de un concert Gojira și de proiecția scurtmetrajelor premiate și a câștigătorului Trofeului Anonimul 2022.

La Sfântu Gheorghe au fost prezenți, între alții, regizoarea Nazlı Elif Durlu, directorul de imagine Ben Bernhard, regizorul Gabriel de Achim și actorul Bogdan Dumitrache, regizorul Alexandru Belc, regizorul Bogdan George Apetri, producătorul Ivan Ostrochovsky și actrița Rita Burkovska.