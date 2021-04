5 reguli de baza in amenajarea interioara

Amenajarea unui living, a unui dormitor sau unei bucatarii poate fi o veritabila bataie de cap. Uneori, se intampla ca rezultatul sa nu corespunda asteptarilor. Iti doresti un interior armonios? Regaseste in acest articol cateva reguli de baza care sa te ajute pentru a obtine un loc in care sa te simti bine.

Regula numarul 1: culoarea. Alegerea culorii unei incaperi este primordiala. Exista in egala masura diferite etape importante de respectat si aici. Culoarea care va imbraca camera este primordiala. Nu opta pntru o singura culoare puternica. Poti folosi apoi diferite declinari ale acesteia si sa o asociezi cu alte culori. Un designer ce ofera servicii de design interior Timisoara te-ar putea sfatui cu privire la aspectul intregii tale locuinte.

Sa stii ca este interzis sa asociezi mai mult de trei culori intr-o singura incapere. O a patra culoare ar putea rupe armonia din incapere. Pentru luminozitate, recomandarea este ca tavanul sa fie zugravit in alb. Cu toate acestea, in privinta dormitorului, chiar daca albul mareste, nu este bine sa abuzam deoarece riscam sa ne trezim intr-o incapere rece.

Regula numarul 2: mobilierul. Este in egala masura important sa tii cont de unele reguli atunci cand decizi sa mobilezi interiorul. Prima regula de care trebuie sa tii cont este sa verifici dimensiunea mobilelor care trebuie sa se adapteze dimensiunilor incaperii. Instaland mobile prea mari intr-o incapere prea mica nu vei face decat sa creezi impresia de spatiu si mai mic.

O incapere mai mare in schimb va parea goala daca decizi sa instalezi prea putine piese de mobilier. Apoi, trebuie sa tii cont si de numarul pieselor de mobilier de plasat in incaperea respectiva. Evita sa ai prea multe sau prea putine. Tu esti cel care va determina care sunt cele mai potrivite in functie de forma si suprafata interiorului tau.

Regula numarul 3: peretii si solul. Peretii si solul sunt parte integranta a amenajarii interioare. In realitate, aceste elemente participa in mod activ la atmosfera pe care urmeaza sa o creati in locuinta. Nu ezita sa optezi pentru covoare, pentru orice mic detaliu care vor face din living sau din dormitor o incapere cosy, calda si primitoare.

Indiferent daca vrei sa zugravesti peretii sau daca vrei sa ii acoperi cu tapet, acesti sunt cei care dau tonul culorilor dintr-o incapere. Puteti lasa peretii in alb sau intr-un gri neutru pentru a scoate in evidenta alte culori din incaperea respectiva. Nu trebuie sa accentuezi culorile peretilor prea mult deoarece risti sa strici echilibrul cromatic al incaperii.

Opteaza pentru un finisaj mat in privinta zugravelii deoarece astfel micile defecte se ascund cu mai mare usurinta. Daca vrei ca incaperea sa para mai mare atunci trebuie sa optezi pentru o culoare deschisa si vie. Volumul este oferit si de contrastul dintre peretii colorati si un tavan de culoare alba.

Regula numarul 4: luminozitatea. Luminozitatea este in egala masura un element important atunci cand vine vorba de amenajari interioare. Pentru a beneficia de o atmosfera cat mai placuta in casa ta trebuie sa ai suficenta lumina, fara ca aceasta sa fie prea agresiva. Poti, spre exemplu, miza pe o sursa principala de lumina oprand pentru un plafonier, o lustra sau o lampa suspendata.

Regula numarul 5: evita aglomeratia. Incearca sa eviti aglomeratia atunci cand vrei sa iti amenajezi locuinta. Evit deci tot ceea ce este too much in materie de amenajari interioare. Nu folosi acelasi stil in toate incaperile din locuinta, incearca sa variezi putin stilurile. Variaza si materialele, culorile si formele pentru a te asigura de faptul ca obtii un stil original.

Chiar daca vei tine cont de unele sfaturi, ceea ce este si normal, stilul trebuie sa iti apartina. Experimenteaza si reevalueaza toate etapele decorarii locuintei tale. Doar asa vei reusi sa iti formezi un ochi pentru designul interior.

Daca esti din Timisoara si te-ai decis sa apelezi la un designer ce ofera servicii de design interior, iti recomandam Studio West Concept.