Ai nevoie de o schimbare in dormitorul tau? Alege o noua cuvertura de pat!

Un mod foarte simplu de a reimprospata aspectul dormitorului tau este decorarea patului, care ar trebui sa arate mereu frumos si confortabil. Fie ca este vorba despre o cuvertura pat, lenjerie sau perne, este indicat sa-ti aranjezi spatiul de dormit exact asa cum iti place, pentru a putea sa ai parte de un somn odihnitor in fiecare noapte.

Pentru un rezultat cat mai bun in ceea ce priveste aspectul patului tau, te poti juca fara probleme cu diferite combinatii de texturi, modele si culori. Incearca sa iti aranjezi patul in stilul si culorile dormitorului. Se poate spune ca patul este elementul central al oricarui dormitor, motiv pentru care ar trebui sa acorzi atentie modului in care il decorezi.

Asadar, iata cateva sfaturi care te vor ajuta sa-ti aranjezi patul ca un profesionist!

1. Lenjeria de pat potrivita

In primul rand, trebuie sa alegi accesoriile de pat care sa se potriveasca gusturilor si nevoilor tale. Printre acestea se numara si pernele, lenjeria si cuvertura de pat. In ceea ce priveste lenjeria de pat, este foarte important ca aceasta sa fie confectionata din materiale de calitate, care sa-ti asigure un somn odihnitor.

In ceea ce priveste culoarea lenjeriei, totul tine de gusturile tale. Daca nu vrei sa ai batai de cap legate de asortarea patului cu restul camerei, alege lenjerii albe, bej sau gri. Sunt mai usor de asortat cu pernele, cuvertura de pat sau alte obiecte pe care le utilizezi pentru a-ti decora patul. Pe langa acest lucru, vei permite ca restul accesoriilor de pat sa iasa in evidenta.

2. Pernele

Pernele sunt elemente fundamentale in decorul patului. Spre exemplu, daca ai un pat mare, poti utiliza mai multe perne decorative, cu ale caror forme si culori sa te poti juca. O metoda destul de populara de a aranja patul presupune folosirea a trei randuri de perne decorative. Aranjeaza-le din spate in fata, in functie de dimensiuni, de la cele mai mari la cele mai mici.

Poti alege diferite culori sau modele pentru a-ti imbraca pernele, astfel incat sa-i oferi patului un pic de culoare si personalitate. Bineinteles, aceasta nu este neaparat cheia succesului, deci iti poti aranja patul cu cate perne doresti, in functie de ceea ce ai nevoie.

cuvertura pat

3. Cuvertura de pat

Cuvertura de pat este un element foarte la indemana pentru a decora piesa centrala a dormitorului. Exista numeroase modele de cuverturi disponibile in magazinul online Patul Meu care pot schimba radical aspectul camerei tale. De la modele clasice, elegante si moderne pana la imprimeuri futuriste sau discrete, ar fi bine sa orientezi modul de decorare al patului tau inspre stilul si culorile dormitorului.

De exemplu, daca ai nevoie de o senzatie de prospetime, relaxare si confort atunci cand intri in dormitor, incearca sa gasesti cuverturi de pat in culori deschise. Pana la urma, cea mai buna parte a unei cuverturi este ca iti poti pune spiritul creativ la incercare, astfel incat, prin combinarea tuturor accesoriilor menite pentru decorarea patului, sa obtii un rezultat care sa te incante.