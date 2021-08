Ai tot incercat sa scapi de stres, dar nu ai reusit? Iata ce nu iti spune nimeni!

Stresul este peste tot si foarte multe persoane s-au confruntat pana acum cu aceasta stare. Daca te afli printre ele, ai auzit cu siguranta sfaturi precum: dormi mai mult, ia pauze lungi si dese, incearca sa gandesti cat mai pozitiv. Ei bine, de cele mai multe ori, aceste lucruri nu functioneaza. De aceea, articolul de mai jos vine in ajutorul tau cu cateva tips & tricks.

Iata ce poti face pentru a scapa de stres!

Gaseste-ti un hobby

Este foarte important sa iti gasesti o ocupatie pe care o poti face in timpul muncii, in pauze sau dupa ce programul tau s-a terminat. Foarte multe persoane apeleaza la fumat, insa acesta este un viciu care doar iti va oferi aparenta senzatie de eliberare a stresului. In realitate, tigara clasica este extrem de nociva, iar fumatorii au inceput sa apeleze la cele electronice, pentru a-si adauga ei un shot de nicotina in concentratia dorita. Daca acesta nu este unul dintre cele mai fericite hobby-uri pentru tine, incearca sa gasesti ceva care sa iti aduca nu numai bunastarea psihica, ci si fizica. De exemplu, daca ai avut o pasiune in copilarie, dar nu ai avut ocazia sa o fructifici, ocupa-te de ea acum. Niciodata nu e prea tarziu sa renunti la stres!

Nu folosi computerul cand esti acasa

Indiferent ca vrei sa vezi un simplu film, sa te uiti la serialul tau preferat sau sa te joci, nu folosi calculatorul. Daca esti o persoana care munceste foarte mult in fata unui ecran, trebuie sa eviti acest lucru atunci cand esti in afara programului. Chiar daca aceste activitati par relaxante, nu este deloc asa. Prin simplul stat si uitat la un device, creierul tau degaja substante in organism, care il fac sa devina dependent de activitatea pe care o practici. Astfel, cu cat iti petreci mai mult timp in fata unui ecran, cu atat vei simti mai mult stres, chiar daca senzatia nu va fi vizibila pe moment. In cazul in care ti se pare prea greu sa renunti la laptop, achizitioneaza-ti o priza programabila care se opreste automat in intervalele de timp dorite de tine.

Renunta la fumat

Tigara clasica are in componenta sa o multime de substante nocive, printre care cea mai cunoscuta este nicotina. Ea se raspandeste extrem de rapid in creier si provoaca declansarea dopaminei. Aceasta din urma este responsabila pentru starea de bine a organismului si ofera o aparenta relaxare, dar si o atentie sporita. De aceea, corpul are impresia ca este fericit si va mai cere sa se simta la fel. Asa apare dependenta. Probabil ca te-ai intrebat cata nicotina e intr-o tigara de poate avea aceste efecte negative. Ei bine, raspunsul difera foarte mult, pentru ca este o diferenta mare intre tigara clasica si cea electronica. De asemenea, multe persoane care vor sa renunte la fumat au incercat vapingul.

Asadar, exista multe solutii pe care le poti lua in calcul, insa ai nevoie de o disciplina si o tarie interioara foarte mare pentru a reusi. Pune-ti chiar acum viata la punct si lasa stresul in spate!